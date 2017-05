Chelsea-manager: Tottenham har haft fordel mod os

Antonio Conte mener, at hans hold har spillet over evne i denne sæson. Foto: John Sibley / Scanpix Denmark

Antonio Conte mener, at han har haft sværere arbejdsbetingelser end Mauricio Pochettino i Tottenham.

Fodboldklubben Chelsea kan mandag aften tage et stort skridt mod at vinde det engelske mesterskab for anden gang de seneste tre sæsoner.

Med en sejr hjemme over bundholdet Middlesbrough vil London-klubben være syv point foran lokalrivalen Tottenham før de sidste tre runder.

Chelseas manager, Antonio Conte, der tiltrådte før denne sæson, mener, at hans hold nærmest har spillet over evne i sæsonen.

- Hvis ikke Chelsea havde spillet på denne måde, ville Tottenham have vundet mesterskabet uden problemer, siger italieneren ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Antonio Conte mener, at Tottenham har haft et bedre fundament for at vinde Premier League end Chelsea, der skuffende sluttede som nummer ti sidste år efter en meget skidt sæson.

- Jeg mener, at Tottenham har en fordel sammenlignet med Chelsea.

- Tottenham kæmpede om mesterskabet i sidste sæson, og Chelsea blev nummer ti. Man kan se på deres aktivitet på transfermarkedet og vores aktivitet.

- Det her er min første sæson. Mauricio Pochettino (Tottenhams manager, red.) har arbejdet hos dem i tre år, han har hentet mange spillere, og det fungerer godt, siger Antonio Conte.

Chelsea-manageren undlader behændigt at nævne, at Chelsea har kunnet fokusere primært på Premier League i denne sæson, fordi holdet ikke har været med i de europæiske klubturneringer.

Til sammenligning spillede Tottenham først seks kampe i Champions League-gruppespillet, hvorefter Christian Eriksens klub spillede to kampe i Europa Leagues knockoutfase.