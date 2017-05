Chelsea-stjerne vinder endnu en hæderspris

Chelseas N'Golo Kanté (tv.) er blevet kåret til årets spiller af britiske fodboldjournalister. Foto: JUSTIN TALLIS / Scanpix Denmark

N'Golo Kanté er for anden gang på få uger blevet kåret som sæsonens bedste spiller i engelsk fodbold.

Fodboldspilleren N'Golo Kanté har modtaget endnu en hædersbevisning.

Chelsea-spilleren er blevet kåret som sæsonens bedste spiller i engelsk fodbold af football Writers' Association (FWA), som er en sammenslutning af britiske fodboldjournalister.

Prisen blev i år uddelt for 70. gang.

- Det er en fantastisk ære at vinde denne pris, siger midtbanespilleren til FWA's hjemmeside.

- Det er et meget stort øjeblik i min karriere, at FWA udnævner mig til årets bedste spiller, fordi der er så mange store spillere hos Chelsea og i Premier League, siger franskmanden.

Hans klubkammerat Eden Hazard blev nummer to, mens Tottenhams Dele Alli snuppede tredjepladsen.

26-årige N'Golo Kanté blev for to uger siden også kåret som årets spiller i engelsk fodbold.

Ved den lejlighed var det Professional Footballers' Association (PFA), den engelske spillerforening, der stod bag kåringen.

For to år siden var N'Golo Kanté et ubeskrevet blad i engelsk fodbold.

Det ændrede sig i sommeren 2015, da Leicester hentede ham i Caen i Frankrig.

N'Golo Kanté var en af profilerne i Leicesters sensationelle mesterskabssæson, og det skaffede ham en kontrakt med Chelsea.

Klubben ligger i klar førerposition i Premier League, så N'Golo Kanté har udsigt til at blive engelsk mester for andet år i træk.

