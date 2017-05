Bassogog-salg sikrer stort kvartalsoverskud i AaB

Christian Bassogog i AaB-trøjen Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Salget af Christian Bassogog bonner positivt ud for AaB i klubbens regnskab for første kvartal.

Danske fodboldklubber har traditionelt svært ved at tjene penge i løbet af årets første kvartal, da der på grund af vinterpausen spilles få kampe i perioden og derfor er begrænsede indtægter.

Sådan forholder det sig dog ikke for superligaklubben AaB i år.

Klubben meddeler tirsdag, at man er kommet ud af første kvartal med et overskud på 25,4 millioner kroner.

Overskuddet skyldes primært salget af Christian Bassogog til den kinesiske klub Henan Jianye FC.

I september forlod han den nordjyske klub, og i den forbindelse opjusterede AaB forventningerne for hele regnskabsåret med 25 millioner kroner.

Klubben forventede dengang - og forventer stadig efter tirsdagens kvartalsregnskab - at regnskabsåret 2017 vil give et overskud på i alt 15 millioner kroner.

Klubben oplyste dog i sidste uge, at forventningerne kan få yderligere et nyk op med ti millioner kroner, hvis det lykkes at sælge højrebacken Joakim Mæhle til belgiske Genk. I øjeblikket forhandler AaB med Genk om en aftale.

AaB's egenkapital udgør 125,7 millioner kroner.