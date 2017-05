Chelseas Conte: Vi fortjener at blive mestre

Med en sejr på fredag over WBA er Chelsea engelske mestre, og det er fuldt fortjent, mener Antonio Conte.

Vinder Chelsea fredagens kamp mod West Bromwich Albion er mesterskabet i hus, og det vil være fuldt fortjent ifølge holdets manager, Antonio Conte.

- Det er min første sæson i England i en hård kamp om mesterskabet. Jeg er glad på vegne af mine spillere. De fortjener det. Vi viser, at vi fortjener at vinde ligaen, siger italieneren efter 3-0-sejren på hjemmebane over Middlesbrough mandag aften.

Tottenham er det eneste hold, som i teorien kan komme i vejen for Chelseas drømme om mesterskabet.

Men Christian Eriksen og holdkammeraterne missede chancen for at øge presset på Chelsea, da Tottenham fredag tabte til West Ham.

- Det var vigtigt at vinde og udnytte Tottenhams nederlag. Vi kan være tilfredse. Det var en stor præstation. Mine spillere udstrålede engagement og arbejdsvilje for tre vigtige point, siger Conte.

Han erkender samtidig, at da Chelsea i sidste måned tabte 0-2 på udebane til Manchester United, begyndte nervøsiteten af vise sig.

- Vores værste øjeblik var efter nederlaget til United, fordi Tottenham vandt. At se sin modstander være bare fire point bagefter var meget hårdt, siger han.

Chelsea har nu øget sit forspring til syv point med tre kampe tilbage.

- Vi er tæt på, konstaterer Cesc Fabregas, der lagde op til to af målene i mandagens sejr.

- Det ville være fantastisk at gøre det på fredag. Jo hurtigere, jo bedre, siger den spanske midtbanespiller.

