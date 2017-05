Øget sikkerhed giver tomme pladser i Parken

Kampe mellem Brøndby og FCK har tidligere været præget af, at tilskuerne kastede ting efter hinanden. Nu skal et stort tomrum på tribunen sørge for, at de ikke kan ramme hinanden. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

En bufferzone på langsiden skal sørge for, at pokalfinalen mellem FCK og Brøndby forløber uden sikkerhedsfare.

Mere end en fjerdedel af den ene langside kommer til at stå tom i årets finale i DBU Pokalen, når FC København og Brøndby mødes 25. maj i Telia Parken.

Ifølge de to klubbers sikkerhedsansvarlige er der tale om den største sikkerhedsmæssige udfordring til dato mellem to danske fodboldklubber, og derfor vil man ikke lade holdenes fans få hver sin ende af samme tribune.

Derfor kommer i alt fire afsnit på C-tribunen - den langside, der er synlig på tv-signalet fra kampe i Parken - til at stå tomme. Resten af tribunen er allokeret til Brøndbys fans.

- Efter at have gennemgået forskellige scenarier har Københavns Politi anbefalet, at man af sikkerhedsmæssige årsager har en tribunefordeling, hvor der ikke arbejdes med delte tribuneafsnit.

- Altså hvor fans fra begge grupperinger befinder sig på samme tribune, skriver DBU på sin hjemmeside.

Den tomme bufferzone gør samtidig, at det ikke er fysisk muligt for de to holds grupperinger at kaste genstande mod modstanderholdets tribuneafsnit.

Det havde ellers ikke været noget problem at fylde de tomme pladser med fodboldfans, siger DBU's kommunikationschef, Jakob Høyer.

- Jeg tror, vi kunne fylde Parken to gange. Årets pokalfinale er den største klubkamp på dansk grund i årevis og en højrisikokamp med de to største klubbers fangrupper.

- Derfor er det afgørende at skabe så sikre rammer som muligt for at undgå sammenstød mellem fans.

- Vi er glade for det gode samarbejde med klubberne og politiet og glæder os til en kæmpe fodboldfest i Parken, siger han.

De to klubber mødtes også i pokalfinalen i 1998. Dengang vandt Brøndby med 4-1.

/ritzau/