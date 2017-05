To danskere smidt på porten i engelsk klub

Anders Lindegaard. Foto: Paul Burrows / Scanpix Denmark

Danskerduoen Simon Makienok og Anders Lindegaard skal spille fodbold et andet sted end Preston i næste sæson.

De to danske fodboldspillere Simon Makienok Christoffersen og Anders Lindegaard er færdige i Preston North End, der netop har afsluttet sæsonen i Englands næstbedste fodboldrække med en 11.-plads.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Ingen af de to spillere har formået at bide sig fast i startopstillingen i store dele af den forgangne sæson.

For angriberen Simon Makienoks vedkommende betyder det, at han bliver sendt retur til Italien, hvor han har kontrakt med Serie A-nedrykkeren Palermo til og med næste sæson.

Han nåede 29 kampe - de fleste som indskifter - og scorede seks mål på tværs af alle turneringer under sit lejeophold i Preston.

33-årige Anders Lindegaard er modsat Makienok kontraktløs og kan gå på jagt efter en ny arbejdsgiver.

Han skiftede til Preston sidste sommer på en permanent aftale efter at have spillet for klubben på en lejeaftale i et halvt år.

Tidligere vogtede han buret for West Bromwich, Manchester United, Aalesund og OB.