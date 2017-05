TV 2-ekspert om nedrykning: Her er favoritterne fra bunden

Esbjerg fB, AGF, Viborg FF og AC Horsens kæmper alle om at undgå nedrykning. Foto: Scanpix

TV 2 SPORTs fodboldekspert glæder sig over udsigten til de underholdende nedrykningskampe, hvor han ser Esbjerg som den mest pressede klub.

Playoffkampe i nedrykningsspillet Viborg FF - AC Horsens Esbjerg fB - AGF Vinderne af opgørene mødes i kampen om den eftertragtede billet til næste sæson, mens taberne kæmper for at undgå den direkte billet ned. De to andre hold skal møde hhv. anden- og tredjepladsen fra første division i playoffkampe.

Fredag bliver der skrevet historie i dansk fodbold, når playoffkampene i den bedste danske liga begynder.

Fire klubber, Viborg FF, AC Horsens, Esbjerg fB samt AGF, kæmper om at undgå nedrykning. En af disse klarer frisag, to skal spille playoffkampe om overlevelse mod klubber fra første division, mens et mandskab må tage den direkte billet ned i første division.

Den alt andet end eftertragtede billet ned i den næstbedste række har TV 2 SPORTs fodboldekspert Kasper Lorentzen en favorit til, inden det går løs fredag.

- Jeg ser Esbjerg som værende det svageste hold, når det spidser til, siger han.

- Jeg har ikke set noget fra vestjyderne, der gør, at jeg tænker, at de skal nok skal klare den. Klubber som Horsens og AGF ved, hvad der skal gøres for at få resultaterne med hjem.

Den største kandidat efter Esbjerg er ifølge Lorentzen Viborg, der hele sæsonen har vidst, at det gjaldt om at undgå nedrykning. Og netop den mentalitet kan komme dem til gode nu.

- Viborg er vant til at skulle slide for resultaterne. De er mentalt klar til at kæmpe, for det har de forberedt sig på hele sæsonen både fra klubben selv og fra diverse eksperter. Det samme havde man måske ikke forventet inden sæsonen med Esbjerg. Så jeg er spændt på at se, hvorfra de finder det ekstra frem, siger han.

Taber Esbjerg sine playoffkampe til AGF og Viborg til Horsens, ender de to ovennævnte hold i en direkte duel om at undgå den direkte nedrykningsplads.

Spillerne lærer meget af de her kampe, fordi hver kamp er liv eller død Kasper Lorentzen, fodboldekspert på TV 2

AGF har størst chance for overlevelse

Et af de fire hold klarer frisag og undgår dermed at skulle ud i playoffkampe om overlevelse med klubber fra første division.

Her har Lorentzen en klar favorit til den plads.

- AGF slås for det og har holdt målet rent i tre kampe i streg. De glemmer alt om at spille god fodbold, men giver sig 100 procent i nærkampene. Når de slås, så vinder de pludselig boldene og finder sig i favorable positioner foran mål.

Derfor har han århusianerne som favoritter til at booke den vigtige billet for overlevelse. Deres største konkurrent i den kamp bliver efter Lorentzens mening AC Horsens.

- AC Horsens har lidt samme mentalitet som AGF under cheftræner Bo Henriksen, hvor fight er i højsædet.

Store roser til det nye format

Det er første sæson, det nye format er implementeret, og ifølge Lorentzen er det allerede før de første playoffkampe en succes.

- Jeg synes, det er pissefedt for at sige det lige ud. Der var over 15.000 tilskuere til den vigtige kamp mellem AGF og Viborg for nylig. Der er en helt anden spænding i bundkampene og midterkampene, hvor der kæmpes om en plads i Europa.

- Jeg har altid syntes, at det var unfair at spille tre kampe mod samme hold på en sæson, hvor et af holdene har to hjemmekampe. Det problem har det nye format også løst.

Og det er ikke kun fans, der får mere underholdning og spænding ud af det nye format.

- Spillerne lærer meget af de her kampe, fordi hver kamp er liv eller død. Det oplevede man ikke i samme grad før. Nu gælder det bare om overlevelse, og for mange spillere er det de vigtigste kampe i deres karrierer.

- Det gælder om at finde sig selv, når de er mest pressede i hovedet, og det kan de tage med sig senere.

Den 28. maj får vi svar på, hvem der må tage den direkte billet ned til første division.