Vandrede ud af banen i protest: - Det var et helvede

Muntari ses her i aktion for sin italienske klub Pescara. Foto: ALBERTO LINGRIA / Scanpix Denmark

Sulley Muntari fortryder ikke, han forlod banen, da han under en kamp blev mødt af racistiske tilråb. Han kunne ikke længere holde det ud.

Pescara-spilleren Sulley Muntari beviste i Serie A-kampen mod Cagliari, at han ikke finder sig i hvad som helst.

Ghaneseren følte sig provokeret af modstanderholdets fans, som skulle have råbt racistiske gloser. Det fik ham til at forlade banen i protest. Og nu sætter han for ord på, hvordan det var at spille kampen.

- Det var et helvede. Jeg blev behandlet ligesom en kriminel, siger han om episoden til BBC.

- Jeg forlod banen, fordi jeg følte, det ikke var rigtigt for mig at blive på banen, når jeg blev udsat for racisme.

- Racisme er overalt, og det bliver kun værre. Han opfordrer desuden andre spillere til at følge hans handlinger for at bekæmpe det.

For ifølge ham bliver der ikke gjort nok at for komme det til livs af det europæiske fodboldforbund, UEFA, samt det internationale fodboldforbund, FIFA.

- FIFA og UEFA går kun op i det, som er vigtige for dem. Hvis de virkelig ville bekæmpe racisme burde de tage 'tyren ved hornene'. Men de har intet at sige til det. Det er et stort problem.

Sulley Muntari fik en advarsel for at forlade banen og blev efterfølgende straffet med en karantænedag. Det italienske fodboldfourbund valgte dog at annullere karantænen, fordi der var tale om 'følsom sag'.

Muntari har efterfølgende sagt, at hvis han bliver udsat for racistiske tilråb igen, vil han ikke tøve med at forlade banen endnu engang.