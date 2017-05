Dolbergs agent uenig med hans far: Vi har stadig en kontrakt

Dolbergs far og agent er uenige om, hvem der skal varetage spillerens interesser. Den konflikt kommer ifølge fodboldekspert på et afgørende tidspunkt.

De er ikke enige.

Kasper Dolbergs far, Flemming Rasmussen, udtaler til BT, at samarbejdet med spillerens agent, Jens Steffensen, er ophørt. Det mener Jens Steffensen ikke; han har papir på Dolberg frem til sommeren næste år, fastslår han over for TV 2 SPORT.

- Vi har en kontrakt med Kasper Dolberg frem til den 1. august 2018 og har ikke opsagt samarbejdet, siger agenten.

Så kort kan deres nuværende forhold beskrives.

Ifølge fodboldekspert på TV 2 SPORT Kasper Lorentzen kommer uenigheden på et meget vigtigt tidspunkt i den 19-årige Ajax-spillers karriere, hvor et salg inden for den nærmeste fremtid kan blive en realitet.

- Det er lang tid siden, jeg har set en dansker være så dygtig i så ung en alder. Han har en kæmpe fremtid, og den fremtid kan blive i en topklub – måske allerede til sommer. Jeg tror højest, Ajax kan holde på ham frem til vinteren næste sæson.

- Jeg kender ikke til den konkrete sag, men der skal mellem spilleren og agenten være en vis tillid. Dolberg promoverer sig så godt på banen, at han brug for en rådgiver med kontakt til de største klubber.

Det var agent Jens Steffensen, der i 2015 var med til at sende Dolberg fra Silkeborg til Ajax. Dengang var det de færreste, der havde hørt om den unge silkeborgenser. Det har i den grad ændret sig nu, hvor Dolberg er at finde på diverse lister over største talenter og varmeste transferemner – blandt andet hos det britiske medie Guardian.

- Det vigtige ved en agent i Dolbergs tilfælde – når han er god til at promovere sig selv på banen – er, at han kan varetage de ting, der ikke sker på banen, så Dolberg kan have fuld fokus på det. Han skal bruge en agent, som ikke bare skipper spilleren af sted til den ene klub efter den anden, fordi agenten så kan tjene penge på den måde, siger Lorentzen og fastslår, at der foregår meget bag kulisserne.

- I verdenen bag spilleren skal han have det godt med sin agent og tro på, at det, han gør, er det bedste for spilleren og hans karriere.

Kasper Dolberg har kontrakt med Ajax frem til sommeren 2018.