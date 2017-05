Fifa efterforsker Pogba-handel for skattesvig

Paul Pogba skiftede i sommer fra Juventus til Manchester United. Den handel bliver nu undersøgt af det internationale fodboldforbund Fifa. Foto: Carl Recine / Scanpix Denmark

Skattevæsenet blev muligvis snydt i forbindelse med Paul Pogbas skifte fra Juventus til Manchester United.

Manchester Uniteds rekordindkøb af Paul Pogba er muligvis ikke foregået efter reglerne.

Det Internationale Fodboldforbund, Fifa, vil undersøge United-handlen, oplyser en kilde til nyhedsbureauet AFP.

Den engelske klub betalte verdensrekordsummen 89,3 millioner pund (næsten 800 millioner kroner) for den franske midtbanespiller sidste sommer.

Franske medier har hævdet, at Fifa vil se nærmere på handlen på grund af mulig skattesvindel, og det blev tirsdag bekræftet af en centralt placeret kilde.

Mest sandsynligt er det agenten Mino Raiolas rolle i handlen mellem United og Juventus, som skal opklares.

Whistleblowerplatformen Football Leaks afslører i hidtil ikke offentliggjorte dokumenter, at Raiola fik 49 millioner euro ud af handlen efter at have repræsenteret både spilleren og begge de involverede klubber.

Er også agent for Ibrahimhovic

Raiola er mest kendt som agent for Zlatan Ibrahimovic, men den italienskfødte hollænder har også en række andre stjerner som kunder.

Football Leaks har tidligere lækket, at Pogba efter råd fra Raiola har undladt at betale skat ved hjælp af selskaber på Kanaløerne.

24-årige Pogba begyndte karrieren i Manchester United, men spillede kun tre kampe, før han rejste til Italien efter at være kommet på kant med Alex Ferguson, den daværende United-manager.

Midtbanespilleren blomstrede op i Serie A og vandt blandt andet fire italienske mesterskaber med Juventus.

Sidste år blev Pogba hentet tilbage til Old Trafford igen.