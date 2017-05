Frygt for udskiftning i Fifas etiske komité: Fodboldens fremtid er i fare

Det er blevet anbefalet, at Hans-Joachim Eckert skal udskiftes. Foto: HAMAD I MOHAMMED / Scanpix Denmark

Der er vrede, inden Fifas kongres er gået i gang, da to af Sepp Blatters 'bødler' står til at blive udskiftet.

Der er vrede blandt de medlemmer af den etiske komité i Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), som står til at blive vraget.

Tirsdag blev det anbefalet af forbundets øverste organ, det såkaldte Fifa Council, at lederen af den etiske komité, Hans-Joachim Eckert, skal udskiftes.

Det kommer formentlig til at ske på Fifas kongres i Bahrain, som begynder torsdag. Men allerede nu er der kritik af beslutningen, som regnes for en formalitet.

Ud over Eckert står efterforskeren Cornel Borbely til at ryge ud af den etiske komité.

Eckert og Borbely var med til at fælde den tidligere Fifa-præsident Sepp Blatter for korruption, og de er rasende over situationen.

Borbely kalder det onsdag for et "tilbageslag i kampen mod korruption", da der venter et arbejde i "flere hundrede sager" om mulig svindel.

- Udskiftningerne betyder intet andet end en afslutning på reformprocessen, siger Borbely ifølge AFP.

- Den etiske komité er nøgleinstitutionen i forhold til Fifa-reformerne. Vi kunne bringe tilliden til Fifa tilbage. Den etiske komité er rollemodel for hele sportsverdenen, siger han.

- Som det ser ud nu, så var arbejdet i den etiske komité upassende for funktionærer og andre ansatte i Fifa, påpeger Borbely.

Beslutningen om at udskifte Eckert og Borbely kommer, efter at de begge har siddet i deres valgperiode på fire år.

Fodbolden taber

Planen er, at græske Vassilios Skouris og Maria Claudia Rojas fra Colombia skal tage over på posterne.

Beslutningen om udskiftningerne er kontroversiel, fordi komitéen sidste år igangsatte en undersøgelse af Fifa-præsident Gianni Infantino.

Her ses Gianni Infantino under et besøg på La Polar Stadium i Havana, Cuba, tidligere i år. Foto: STRINGER / Scanpix Denmark

Kritikere spekulerer i, at Infantino har personlig interesse i at få udskiftet nogle af nøglepersonerne i den undersøgelse.

- Det er ikke en fantastisk dag for Fifa, lyder det kortfattet fra Eckert på onsdagens pressemøde på et hotel i Manama, hovedstaden i Bahrain.

- Taberen er fodbold, fordi det nu er meget vanskeligt at forsøge at skabe et godt og ærligt Fifa. Så taberen er fodbold og ikke mig.

- Jeg vil gerne have en forklaring, siger Eckert.