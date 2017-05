Old Trafford skal blæse Sisto og Wass omkuld

Pione Sisto og Celta Vigo kommer på arbejde på Old Trafford. Foto: Francois Lenoir / Scanpix Denmark

Ander Herrera opfordrer tilskuerne på Old Trafford til at piske United-spillerne frem mod en EL-finaleplads.

Old Trafford skal forvandle sig til en heksekedel, når Manchester United torsdag tager imod spanske Celta Vigo.

Det er nødvendigt, hvis United skal avancere til Europa League-finalen, mener klubbens spanier Ander Herrera.

- De har scoret på udebane i alle kampe, de har spillet i turneringen, og det skal vi være opmærksomme på.

- De er et virkelig godt hold, og de er meget farlige, når de spiller på udebane, så vi får brug for vores fans på hjemmebanen.

- Vi har virkelig brug for, at de (fansene, red.) skaber en god og vanskelig atmosfære for modstanderen. Det kan skubbe os mod finalen, men det bliver ikke nemt, siger Ander Herrera ifølge AFP.

United vandt det første semifinaleopgør mellem klubberne 1-0 i Vigo, og storklubben er ubesejret i 17 europæiske kampe på hjemmebane, men Celta Vigo plejer at score på udebane i Europa League.

Manchester United har aldrig været i Europa League-finalen, og klubben jagter den første europæiske finaleplads, siden det blev til nederlag i Champions League-finalen til FC Barcelona i 2011.

Hos Celta Vigo kan Pione Sisto og Daniel Wass hente selvtillid fra tidligere i dette års turnering, da Celta Vigo sendte Shakhtar Donetsk ud af turneringen.

Her tabte Celta Vigo hjemme 0-1, men vendte det til en samlet 2-1-sejr på udebane.

Celta Vigo har også tidligere på sæsonen gjort det af med Real Madrid i den spanske Copa del Rey i kvartfinalen.

- Det er stadig tæt. Der er pause, og de fører 1-0, og vi skal ud og afgøre det i anden halvleg.

- Når alt kommer til alt, så vil vi have en fordel, hvis vi tager til Old Trafford og scorer det første mål. Hvis vi så scorer ét mere, så skal de score to gange, siger Celta-spilleren John Guidetti.

I den anden semifinale skal Ajax med danske Kasper Dolberg og Lasse Schöne til Lyon og forsvare en 4-1-føring fra det første semifinaleopgør.