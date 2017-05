Real overvinder vilde Atlético og booker CL-finale

Sergio Ramos og Keylor Navas jublede, da finalen blev en realitet. Foto: Sergio Perez / Scanpix Denmark

Real Madrid fik sat en prop i Atléticos vilde 2-0-føring og sikrede endnu en Champions League-finale.

Real Madrid kan genvinde Champions League-trofæet i denne sæson, hvis klubben kan besejre Juventus i Cardiff 3. juni.

Onsdag spillede de regerende Champions League-vindere sig således i dette års finale, selv om det blev til et 1-2-nederlag ude til Atlético Madrid i klubbernes andet semifinaleopgør.

Real blev ellers taget gevaldigt med bukserne nede, da Atlético leverede en indledning af en anden verden og var foran 2-0 efter lidt over et kvarter.

Så var Reals 3-0-føring fra første kamp pludselig visnet markant, men en scoring af Isco før pausen punkterede reelt opgøret, og Real vandt samlet 4-2 over lokalrivalerne.

Efter denne sæson rykker Atlético ind på et nybygget stadion, og planen var tydeligvis at farvel med manér i den sidste europæiske optræden på Vicente Calderon.

Atlético skulle ganske enkelt skabe en vild kamp for at vende det hele på hovedet. Og vildt blev det næsten fra første fløjt.

Atlético stormede afsted, og efter lidt over et kvarter var det næsten umulige godt i gang.

Atlético var foran 2-0, og Real var som en groggy bokser, der tog imod slag efter slag.

I det 12. minut steg Saul Niguéz til vejrs efter et hjørnespark og pandede bolden i mål til ekstatisk jubel på lægterne.

Tre minutter senere begik Raphaël Varane straffe, da han ramte Torres' ben, og Antoine Griezmann sparkede efterfølgende Atlético tæt på fodboldhimlen med sin scoring til 2-0.

Herefter skulle iagttagere nok stoppe med at kloge sig. Alt kunne ske, men opgøret fandt et mere naturligt leje, og Real fandt sine kyniske ben at stå på.

For Atléticos europæiske afdansningsbal på Vicente Calderon fik en våd klud i ansigtet med tre minutter igen af halvlegen.

Karim Benzema driblede rundt og fandt Toni Kroos, der afsluttede fladt.

Atlético-keeper Jan Oblak reddede fremragende, men Isco var over returbolden og reducerede til 1-2, som var stillingen ved pausen.

Nu skulle Atlético score tre gange mere for at booke en finaleplads, uden at Real scorede, og det prægede naturligt Atlético-spillerne i anden halvlegs indledning.

Hos Real sprudlede Isco, som i perioden både erobrede bolde og viste sin teknik og sit overblik.

Med en halv time igen var Real i kontrol, og det handlede om ikke at lukke Atlético ind med mere kaos på vejen mod finalepladsen.

Real fik en scoring af Cristiano Ronaldo annulleret for offside kort efter, at Keylor Navas havde præsteret en fornem dobbeltredning i den anden ende.

Atlético vågnede op igen i slutfasen, hvor træner Diego Simeone fra sidelinjen i vanlig stil forsøgte at gøre sine spillere vildere, men opgaven var umulig, og Real slukkede atter Champions League-lyset for Atlético.