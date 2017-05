Rooney vil blive i United trods mangel på spilletid

Wayne Rooney. Foto: Jason Cairnduff / Scanpix Denmark

Den engelske angriber ønsker at spille mere, men han ønsker at det skal ske i Manchester United.

Manchester United er også Wayne Rooneys arbejdsgiver i den kommende sæson, hvis det står til angriberen selv.

Før semifinaleopgøret i Europa League mod Celta Vigo torsdag blev Wayne Rooney spurgt til sin situation med manglende spilletid, og her bekræftede han, at førsteprioriteten er at blive i United.

- Selvfølgelig, lød det fra Wayne Rooney på spørgsmålet, og han uddybede sit svar:

- Jeg har været i denne klub i 13 år. Jeg ønsker selvfølgelig at spille fodbold, men fodbold ændrer sig. Der er forskellige perioder og forskellige udfordringer i en karriere, siger Wayne Rooney.

Han er blot startet på banen i 22 opgør i alle turneringer i denne sæson under manager José Mourinho.

Det har medført skriverier i engelsk presse om, at Rooney kunne være på vej til kinesisk fodbold eller til en tilbagevenden til Everton.

Den 31-årige angriber erkender da også, at sæsonen ikke har været optimal.

- I denne sæson har jeg ikke spillet så meget, som jeg gerne vil, men sådan er det gået. Jeg har forsøgt at hjælpe holdet på og uden for banen og hjælpe os til at vinde.

- Jeg har ikke gjort et stort nummer ud af det, men selvfølgelig er jeg fodboldspiller, og jeg ønsker at spille, siger Wayne Rooney.

Manchester United møder torsdag Celta Vigo i det andet semifinaleopgør i Europa League.

United vandt første kamp på udebane med 1-0.