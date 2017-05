Danmark møder England i EM-test

Nadia Nadim og resten af landsholdet møder England i en testkamp på hjemmebane to uger før EM. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Kvindelandsholdet tager imod VM-bronzevinderne England i den næstsidste EM-testkamp.

Nadia Nadim, Pernille Harder og resten af landsholdet kan se frem til en hård testkamp lige inden EM.

Den 1. juli kommer England på besøg i Danmarks næstsidste kamp inden slutrunden. For to år siden vandt englænderne bronze ved VM i Canada, og derfor skal især forsvarsspillerne være klar på en svær kamp.

- Det er en meget kvalificeret modstander. De er blandt Europas fire bedste hold og kan sagtens overraske med en finaleplads ved EM, så Danmark skal nok komme under pres i den kamp, siger TV 2 SPORTs fodboldekspert Malene Marquard om opgøret.

Flere af de danske landsholdsspillere har kedelige erfaringer med engelsk fodbold. I denne sæson har Manchester City med en række landsholdsspillere i truppen slået både Brøndby og Fortuna Hjørring ud af Champions League.

Med tanke på de fire tætte kampe og det engelske landsholds præstationer giver det ifølge Malene Marquard god mening at sætte en testkamp op mod netop England.

- England har lidt den samme spillestil som Holland, som Danmark er i EM-gruppe med. Det betyder, at danskerne kan træne på at stå imod et hårdt pres, og så kan de finpudse kombinationsspillet i de små rum på banen.

Østrig venter i sidste test

Fem dage efter kampen på Gladsaxe Stadion, hvor DBU i øvrigt håber på at slå stadionrekorden på 9.304 tilskuere, senere skal Danmark spille mod Østrig på udebane. Det er en helt anden kamp, hvor danskerne kan træne på andre facetter i spillet.

- Det er også et godt hold med mange gode spillere, men det er også et hold, Danmark skal slå.

- Jeg tror, Danmark vil have bolden det meste af tiden, og det giver mulighed for at træne det med at dominere kampene. På den måde kan kampen mod Østrig nok minde om gruppekampen mod Belgien.

Ud over Holland og Belgien er Danmark også i EM-gruppe med Norge, der for fire år siden besejrede danskerne i semifinalen, der blev afgjort i en straffesparkskonkurrence.

EM i Holland spilles fra den 16. juli til den 6. august.