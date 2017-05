Ny ekspertgruppe mod hovedskader: - Vi ser alvorligt på det

En ny ekspertgruppe skal vende det stigende antal af hovedskader i dansk idræt og komme med vejledninger til dem, der kommer ud for uheldet.

Hovedskader er en af dansk idræts store hovedpiner.

Derfor har Danmarks Idrætsforbund (DIF), Dansk Idrætsmedicinsk Selskab og Dansk Selskab for Sportsfysioterapi i fælleskab nedsat en ekspertgruppe, der skal forsøge at komme med anbefalinger til, hvordan kurven med stigende hovedskader i idrætten kan blive vendt, og hvad de omkring 9.000 idrætsforeninger i Danmark skal gøre, når skaden er sket.

- Vi ser alvorligt på det. Der er forholdsvis mange hjernerystelser i især håndbold, fodbold og ridning, siger administrerende direktør i DIF, Morten Mølholm, til TV 2 SPORT.

Ifølge Morten Mølholm viser opgørelser, at sportsudøvere i de tre sportsgrene til sammen bliver ramt af omkring 800 hovedskader om året. 400 hovedskader i ridning, 300 hovedskader i fodbold og 100 hovedskader i håndbold.

- Det er ikke verdens nemmeste ting at håndtere. Der er brug for vejledning, fordi i langt de fleste tilfælde gør man ikke det rigtige. Idrætsudøveren sidder foran en skærm og koncentrerer sig i stedet for at holde sig i ro i de første uger efter en hjernerystelse, siger Morten Mølholm.

I aftes kunne TV 2 SPORTs håndboldmagasin Kontra også fortælle historien om, at den tidligere landsholdmålmand Søs Søby måtte stoppe karrieren på grund af en hovedskade.

- Hjernerystelse er en af de sværeste idrætsmedicinske problemstillinger at diagnosticere, vurdere og håndtere. Det kræver oplysning og uddannelse af spillere, trænere og ikke mindst sundhedspersonale. Det kræver et tværfagligt samarbejde for at sikre de optimale betingelser for rehabilitering af udøveren med hjernerystelse, siger formanden for Dansk Selskab for Sportsfysioterapi Karen Kotila i en pressemeddelelse.

I pressemeddelelsen bliver det oplyst, at ekspertgruppens arbejde blandt andet tager udgangspunkt i anbefalingerne fra en netop udkommet international rapport, der er skrevet med afsæt i en IOC- og FIFA-konference.

- De har et stort arbejde foran sig med at gennemtravle, hvad der ligger af international forskning og anbefalinger, fordi når vi skal ud med sådan nogle vejledninger, så er det vigtigt, at vi også er på sikker grund, siger Morten Mølholm.

Han forventer, at ekspertgruppens anbefalinger er klar efter sommerferien.