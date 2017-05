Rottekast og romerlys koster Brøndby dyrt

Ludwig Augustinsson fik kastet døde rotter efter sig. Foto: TV 2 SPORT

Både Brøndby og FC København har fået bøder efter det seneste opgør mellem de to klubber.

Fodboldens Disciplinærinstans har torsdag idømt fodboldklubben Brøndby IF en bøde på 150.000 kroner for rottekast og brug af pyroteknik i det seneste lokalopgør mod FC København.

- De døde rotter brugt som kasteskyts ”anser instansen som en skærpende omstændighed, hvilket i alvorlig grad bringer fodboldspillet i miskredit, jf. DBUs Love, § 30.1, d," oplyser Dansk Boldspil-Union på sin hjemmeside.

FCK har samtidig fået en bøde på 75.000 kroner for brug af pyroteknik i samme kamp.

Under kampen, som FCK vandt 1-0, blev der kastet tre døde rotter ind efter FCK-spillerne fra tribunen med Brøndbys fans. Episoden fik meget omtale bagefter, og Brøndby har nu fået en bøde for tilskuernes opførsel.

Phiri-karantæne fastholdes

DBU har ligeledes valgt at fastholde karantænen til Brøndby-spilleren Lebogang Phiri . Han fik et direkte rødt kort i det 94. minut af pokalsemifinalen mod FC Midtjylland, som Brøndby efterfølgende appellerede til Fodboldens Disciplinærinstans .

- Kampens dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen har efter at have set episoden igennem efterfølgende valgt at holde fast i sin vurdering af situationen på banen. Udvisningen og 36 karantænepoint til Lebogang Phiri fastholdes derfor, skriver DBU i sin pressemeddelelse.

Kendelsen er endelig og kan ikke appelleres igen.