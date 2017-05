Schöne om Ajax-helten Dolberg: Han er kold bagi

Lasse Schøne(tv.) og Kasper Dolberg(th.) fejrer Dolbergs mål mod Lyon Foto: Emmanuel Foudrot / Scanpix Denmark

Lasse Schöne måtte udgå efter en time i et 1-3-nederlag til Lyon, hvor Kasper Dolberg blev helten for Ajax.

Ajax-danskerne Lasse Schöne og Kasper Dolberg er klar til finalen i Europa League mod Manchester United.

Dolberg sikrede Ajax pladsen i finalen, da han scorede hollændernes mål i torsdagens 1-3-nederlag på udebane mod Lyon. Dermed er Ajax videre med samlet 5-4, selv om det holdt hårdt.

Lasse Schöne måtte lade sig udskifte efter en time, så han fulgte den hektiske afslutning fra sidelinjen.

- Til sidst var det ren overlevelse, og vi ventede på, at dommeren skulle fløjte af, siger Lasse Schöne til 6'eren.

- Det er fantastisk at spille sig i Europa League-finalen. Vi har en fantastisk træner og spillere - og vi har knoklet hårdt hele året. Det er fantastisk, lyder det fra midtbanespilleren.

Selv om det blev spændende i slutfasen, så havde Ajax godt styr på sagerne i det meste af første halvleg. Dolberg vippede efter godt 25 minutter bolden forbi Lyons keeper til 1-0.

Umiddelbart før pausen fik de franske værter scoret to gange. Først på et straffespark og dernæst efter en tværpasning, der blot skulle prikkes over målstregen.

Lasse Schöne mener, at Ajax-spillerne selv var skyld i, at Lyon pludselig fik færten af et comeback.

- I 40 minutter spillede vi godt. Vi kom i et vildt stormvejr.

- Vi kreerede store chancer og kunne godt have scoret to mere. Det var et fantastisk mål af Kasper (Dolberg, red.). Kold i røven er han.

- Men vi smed det hele væk på to minutter. Vi er et ungt hold, konstaterer Lasse Schöne.

- Da de kom foran 2-1, vidste vi, at de ville komme stormende ud efter pausen. De havde også en del chancer til sidst.

Selv om Lasse Schöne blev trådt over foden og måtte udgå, så bliver han klar til finalen mod Manchester United om små to uger i Stockholm.

- Det kan du tro, at jeg gør, siger han.