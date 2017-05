Uafgjort sikrer United første Europa League-finale

Paul Pogba fejrede Manchester Uniteds plads i Europa League-finalenm Foto: Darren Staples / Scanpix Denmark

Manchester United blev klar til at møde Ajax i Europa League-finalen med 1-1 hjemme mod Celta Vigo.

Det europæiske fodboldeventyr sluttede for Daniel Wass og Pione Sisto torsdag aften på Old Trafford.

Til gengæld fortsatte det for Kasper Dolberg og Lasse Schöne i Ajax, som møder Manchester United i finalen i Europa League 24. maj i Stockholm.

Celta Vigo måtte sande, at Manchester United var for stor en nød at knække over to semifinaleopgør, selv om det var tæt.

Den engelske storklub sikrede med 1-1 en plads i finalen i Europa League for første gang i klubbens historie.

Den samlede sejr lyder på 2-1, og kampen blev en hidsig affære med slagsmål og udvisninger efter Celtas sene udligning, hvor en enkelt spansk scoring ville ændre det hele.

Den var lige ved at komme i de døende sekunder, men United overlevede.

Både Pione Sisto og Daniel Wass var med fra start, og gæsterne angreb opgøret med optimisme.

Paul Pogba brillerede med lækkerier og boldkunst i de første ti minutter, hvor United virkede på rette vej, efter at Celta havde indledt bedst.

Efter lidt over et kvarter brød jublen så ud på Old Trafford.

Marcus Rashford sendte et indlæg ind i feltet, hvor Marouane Fellaini vred sig fri og headede bolden i mål bag en chanceløs Celta-keeper Sergio Alvarez.

Bagud 0-2 samlet, så skulle spanierne frem, men United pressede på efterfølgende og Celta havde svært ved at komme til chancer.

Sisto forsøgte sig med et lumsk skud, der skruede og havde kurs mod målhjørnet, og det gav optimisme. Danskeren afsluttede fra distancen minuttet efter.

Sisto vred sig kort efter fri i venstre side og fandt med et hårdt indlæg Wass, som presset headede forbi United-målet.

Daniel Wass lod sig udskifte fra anden halvlegs begyndelse, mens Sisto blev erstattet med ti minutter igen.

Efter en time havde Celta Vigo stadig ikke fundet nøglen til at dirke Uniteds forsvar afgørende op i jagten på de to scoringer, der kunne sende spanierne videre.

Rashford var lige ved at øge føringen, da han vred sig fri efter 63 minutter, mens Sisto havde en fod med i de fleste offensive tiltag hos Celta, inden han forlod banen.

John Guidetti misbrugte en stor mulighed, men fik en stor chance efter et indlæg, men fem minutter før tid fik Facundo Roncaglia lov at stå udækket i United-feltet, og argentineren headede Celta på 1-1.

Så opstod der drama og slagsmål mellem flere spillere, og Roncaglia og Uniteds Eric Bailly røg i totterne på hinanden og fik begge rødt kort.