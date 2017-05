Ultimatum til Premier League-profil: Du har ti dage til at skrive under

Evertons Ross Barkley bliver skiftet ud af træner Ronald Koeman - udskiftningen kan måske blive permanent. Foto: Jason Cairnduff / Scanpix Denmark

Everton har givet Ross Barkley et ultimatum på ti dage til at beslutte, om han ønsker at fortsætte karrieren i klubben.

Premier League lakker mod enden, og det gør Ross Barkleys tid i Everton måske også.

Everton-profilen har fået et ultimatum af træner Ronald Koeman, der har givet den 23-årige engelske landsholdsspiller indtil resten af sæsonen til at underskrive en ny aftale med klubben.

- Enten accepterer han kontrakten, eller også sælger vi spilleren, sagde Ronald Koeman ifølge Reuters forud for fredagens Premier League-kamp mod Watford.

Sidste spillerunde i England er søndag d. 21. maj, hvor Everton skal på udebanetur til Arsenal.

Det giver Ross Barkley ti dage til at finde ud af, om han også fremover skal have Goodison Park som hjemmebane.

- Men hvis du skal bruge så lang tid, så er du i tvivl. Jeg kan godt lide at arbejde med spillere, der ønsker at blive her. Vi vil ikke vente til august. Vi har brug for et svar i næste weekend, siger Ronald Koeman.

Tidligere har Daily Express berettet, at Ross Barkley er blevet tilbudt en fordobling i løn i Everton, så han fremover vil komme til at tjene 100.000 pund om ugen - knap 900.000 danske kroner.

Ross Barkley har et år tilbage af sin kontrakt og er blandt andet blevet rygtet til Tottenham. Everton-spilleren har scoret fire mål og leveret otte oplæg i 34 Premier League-kampe.