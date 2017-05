Dolbergs mål sendte Ajax i finale: Troede mit træk blev for langt

Kasper Dolberg mod Lyon. Foto: horcajuelo / Scanpix Denmark

Kasper Dolberg sendte med en scoring mod Lyon torsdag aften Ajax videre til finalen i Europa League.

Kasper Dolberg scorede torsdag et mål, der skulle vise sig at blive særdeles vigtigt for Ajax Amsterdam.

Danskerens 1-0-træffer i et 1-3-nederlag på udebane mod Lyon betød i sidste ende, at Ajax sikrede sig en plads i Europa League-finalen mod Manchester United.

Og det var et klassemål, den 19-årige dansker scorede, da han vippede bolden over Lyons fremadstormende målmand.

- Jeg føler, at jeg får taget et for langt træk. Men det var egentlig perfekt, og så kunne jeg chippe den over ham.

- Jeg havde ikke regnet med, at keeperen ville komme ud så hurtigt. Men det gik alligevel, siger Dolberg til 6'eren.

Selv om Ajax, der vandt hjemmekampen 4-1, virkede i fuld kontrol, så fik Lyon scoret to gange umiddelbart før pausen.

- De første 40 minutter havde vi godt styr på det, men så fik de to mål lige efter hinanden, som åbnede det hele igen.

- I pausen fik vi os en god snak om, at vi skulle gøre som de første 40 minutter, og så endte det jo godt, siger angriberen.

Følte ikke der var styr på det

Kasper Dolberg erkender dog, at det hele blev hektisk i slutfasen.

Her fik Lyon bragt sig på 3-1, og kort efter blev Ajax-spilleren Nick Viergever udvist, så kampen skulle spilles til ende med 10 mand.

- De fik scoret, og vi fik smidt en mand ud. Hakim (Ziyech, red.) var nede for at spille venstreback, tror jeg.

- Jeg følte ikke, at der var styr på det, og jeg løb selv rundt over det hele, siger den danske angriber om de sidste, lange minutter.

Nu ser Dolberg frem til Europa League-finalen 24. maj, hvor Manchester United venter.

- Det bliver fedt. Det vil jeg virkelig se frem til, lyder det fra målhelten.

Og han har det fint med, at Uniteds superstjerne Zlatan Ibrahimovic ikke kommer med i Stockholm på grund af en skade:

- Det er kun godt for os, vil jeg mene.