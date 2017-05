Horsens-træner: Nedrykningsgys bliver skideskægt

AC Horsens-træner Bo Henriksen Foto: Claus Fisker / Scanpix Denmark

AC Horsens kan spille uden pres fredag aften i Viborg, mener Bo Henriksen før første nedrykningsbrag.

Når AC Horsens fredag aften besøger Viborg i den første af to playoffkampe i nedrykningsspillet, er det kampe, som begge hold havde håbet på ikke at deltage i.

AC Horsens cheftræner, Bo Henriksen, vælger alligevel at se positivt på de skæbnesvangre kampe, som sender et af holdene ud i en direkte nedrykningsfinale mod enten AGF eller Esbjerg.

- Det bliver sjovt, det bliver skideskægt. Det er det, vi har ventet på at komme i gang med i et par uger, og vi glæder os til det. Vi er klare og parate. Det bliver en kamp, som har det hele, siger Bo Henriksen.

- Der er hype omkring kampen, og vi ved, hvor meget den betyder. Vi er der, hvor man på baggrund af forudsætningerne kunne forvente, at vi ville være, og derfor kan vi gå ud og spille frit og ikke tænke så meget i konsekvenser og alt mulig andet.

Spørgsmål: Når du siger, at I ikke har pres på jer, er det så, fordi du anser Viborg som favorit?

- Det er ikke mig, som gør det, det er alle andre, som gør det. Der er internt og eksternt pres på alle ting i livet, og det eksterne pres på os er stort set lig nul, fordi alle har forudsagt, at vi er det hold, som rykker ud.

- Alle holdene omkring os vil også gerne møde os. Så det er ikke mig, som har gjort Viborg til favorit, det er alle andre, som har gjort det, siger Bo Henriksen.

- Vi har en rigtig fin mulighed, fordi vi kan spille frit. Det er en fordel for os. Derudover har vi rent fodboldmæssigt en fordel på vores dødbolde, så vi tror, at vi sagtens kan være med, tilføjer han.

Sydøstjyderne har gennem sæsonen haft et defensivt udgangspunkt og sat sin lid til hjørnespark, lange indkast og kontraangreb.

Det bliver samme opskrift, som skal give succes i Viborg. Det vigtigste er, at Horsens også ligger godt til inden returkampen tirsdag.

- I sidste ende vil vi rigtig gerne være dygtige på dødbolde og omstillinger, og når vi får chancer for det, så skal vi tage dem.

- Kan vi gå op og vinde, vil vi selvfølgelig være rigtig glade, men det kan også være, at vi står og er tilfredse med en uafgjort efter 90 minutter.

- Det bliver første del af to dele, som er vanvittigt morsomme og spændende. Vi skal ikke vinde det hele i den første kamp, vi skal skabe et godt udgangspunkt for at kunne afgøre det på hjemmebane på tirsdag, siger Bo Henriksen.

Fredagens kamp begynder klokken 18.