Rejste sig for nationalsangen - og så kom Birthe Kjær på

Dansktop-musik til toppen af dansk fodbold. Umiddelbart et meget godt match, men måske ikke lige i stedet for nationalmelodien til en pokalfinale.

Birthe Kjær er efterhånden så folkekær, at det nok ikke ville undre nogen, hvis den 68-årige sangerinde havde skrevet nationalmelodien.

Der bredte sig alligevel et stort smil på læberne hos de fleste, da starten på hendes kæmpe hit ' Pas på den knaldrøde gummibåd ' bragede ud af højtaleren på Varde Fritidscenter før pokalfinalen.

Kort forinden havde stadionspeakeren ellers annonceret "Som traditionen byder, så skal vi nu bede alle om at rejse sig og synge med på 'Der er et yndigt land'. Men Birthe Kjær, eller dagens DJ, ville det anderledes.

Enkelte spillere tog sig til hovedet, mens klapsalverne fra de 1.438 tilskuere ikke var til at overhøre.

Queen ville også lege med

På banen kom storfavoritterne fra Brøndby foran 3-0, og så ville dagens DJ lige markere sig en gang til. Med et kvarter tilbage af kampen fik publikummet en kort snas af Queens megahit 'We are the Champions', som nok var sat i kø til præmieceremonien efterfølgende.

Kampens sidste ord fik Vardes Laura Bahl dog, da hun reducerede til 1-3 og samtidig modtog dagens største bifald på Varde Fritidscenter.

Det ændrede dog ikke på, at Brøndby IF's kvinder vandt klubbens tiende pokaltitel i historien. Herunder kan du se højdepunkterne fra kampen.