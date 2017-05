Skuffet Sisto efter finalefarvel: Vi har gjort det godt

Celta Vigo var meget tæt på Europa League-finalen, men måtte se Manchester United avancere med uafgjort.

Manchester United satte en stopper for Celta Vigo torsdag aften med uafgjort 1-1 på Old Trafford.

Dermed måtte Daniel Wass og Pione Sisto forlade turneringen i semifinalen efter samlet nederlag på 1-2 til United.

Det holdt dog hårdt for United, da Celtas John Guidetti misbrugte en kæmpe chance langt inde i overtiden.

En scoring ville have sikret samlet 2-2, og Celta ville have været finaleklar på reglen om mål scoret på udebane.

- Det var en stor chance, og det var det, vi havde brug for, men desværre, siger Pione Sisto til 6'eren.

- Vi formåede at være forholdsvis rolige. Vi scorede et mål, og vi forsøgte. Vi vidste, at mål på udebane tæller, og vidste i pausen at to mål var nok, og at et mål ville gøre dem nervøse.

- Vi ramte dem der, hvor vi skulle ramme dem. Vi har gjort det godt. Det er selvfølgelig hårdt, men sådan er det, siger Sisto.

Daniel Wass blev skiftet ud før anden halvleg, men danskeren forklarede efter kampen, at han ikke havde smerter eller var skadet.

- Det må du spørge træneren om. Det må være noget taktisk, at jeg blev taget ud, siger Daniel Wass.

Han var også tilfreds med præstationen på Old Trafford.

- Vi kom godt ind i kampen til at begynde med. Vi kontrollerede det meste af kampen, og de kom for at forsvare, og det gjorde de godt.

- De var farlige i kontraer, men vi havde chancer, og specielt til sidst kunne vi have afgjort det, siger Daniel Wass.

Han refererede til Guidettis enorme tilbud i overtiden.

- Jeg er ked af det på Johns vegne, men sådan er fodbold. Man vinder og taber sammen. Det var ærgerligt, at vi ikke hev en nul-nul hjem på hjemmebane, men vi kom med, hvad vi havde, og jeg synes, at vi gjorde det godt og spillede en superkamp, siger Daniel Wass.