Arsenal rydder Stoke af vejen og har færten af top-4

Olivier Giroud fejrer sin scoring med Aaron Ramsey. Foto: Stefan Wermuth / Scanpix Denmark

Olivier Giroud, Mesut Özil og Alexis Sánchez scorede målene for Arsenal, som vandt 4-1 ude over Stoke.

Kampen om at ende i top-4 i Premier League fortsætter for Arsenal, som lørdag aften vandt 4-1 ude over Stoke.

Olivier Giroud scorede to gange, mens Mesut Özil og Alexis Sánchez nettede en enkelt gang hver for Arsenal.

Med sejren har Arsenal kun et point op til Liverpool på fjerdepladsen med to spillerunder tilbage.

Arsenal har 69 point efter 36 kampe, mens Liverpool har 70 point efter lige så mange kampe. Liverpool gæster West Ham søndag eftermiddag.

Fjerdepladsen giver adgang til Champions League-kvalifikationen i næste sæson, mens de tre øverst placerede hold går direkte i gruppespillet i samme turnering.

I lørdagens kamp bragte Giroud udeholdet foran 1-0 tre minutter før pausen.

Özil fordoblede føringen ti minutter efter pausen på et fremragende og millimeterpræcist oplæg af Sanchez.

Efter 68 minutter fik den indskiftede Stoke-angriber Peter Crouch reduceret til 1-2, og der var pludselig spænding om resultatet igen.

Det så dog ud til, at Crouch scorede med hånden, men dommeren så det ikke.

Sanchez døjede med en mindre skade, men chileneren nåede alligevel at øge til 3-1 for Arsenal, inden han blev skiftet ud.

Giroud lukkede kampen efter 80 minutter med målet til 4-1 på et oplæg af Aaron Ramsey.