Bendtner har overrasket medspiller: Han er anderledes end forventet

Bendtner tiljubles af holdkammeraterne. Foto: OLE MARTIN WOLD / NTB scanpix

Nicklas Bendtner har fået en blandet start i det norske, men ifølge én af medspillerne har han fået en rigtig god start blandt holdkammeraterne.

Rosenborg har ikke kvalificeret sig til Champions Leagues gruppespil siden 2007/08-sæsonen, men det skal nyerhvervelsen Nicklas Bendtner nok få lavet om på.

Det mener i hvert fald holdets australske venstreback Alex Gersbach, der kalder danskeren for den bedste spiller, han nogensinde har spillet på hold med.

Han griner altid, laver altid jokes, og han er virkelig god at have i omklædningsrummet Alex Gersbach, Rosenborg-spiller

- Medierne gjorde meget ud af det (da han skiftede, red.), og det skulle de også. Bendtner er en klassespiller, og man kan se til træning og i kampene, at han har spillet på et højt niveau, fortæller Gersbach til goal.com.

- Erhvervelsen af Bendtner viser, at vi vil spille europæisk, og jeg tror, vi kommer til at få en god chance for det i år.

Han er virkelig en god fyr

Australieren har selv spillet for Rosenborg i knap 18 måneder, og han er imponeret over, at den danske angriber har valgt at skifte England ud med Norge.

- Det er modigt af ham at komme her til Norge og lade alt andet ligge - at starte på en frisk på en måde. Og jeg tror, at det fungerer rigtig godt for ham indtil videre, og at kun bliver endnu bedre.

Bendtners CV adskiller sig en del fra de fleste andres i den norske topklub - og i den norske liga generelt, hvor de færreste har prøvet kræfter med klubber som Arsenal, Juventus og Wolfsburg.

Alligevel mener Gersbach ikke, at den 29-årige angriber er kommet til klubben med stjernenykker - tværtimod.

- Han har ikke noget særligt ego. Man forventer, at sådan en spiller er flabet og arrogant, men han er virkelig en god fyr. Han griner altid, laver altid jokes, og han er virkelig god at have i omklædningsrummet.

Rosenborg indtager førstepladsen i den norske liga, hvor de allerede har slået et hul på seks point til forfølgerne.

Nicklas Bendtner har scoret tre mål indtil videre, og han får chancen for nummer fire lørdag, når Rosenborg gæster Stabæk.