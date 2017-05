Chelsea-anfører hylder mesterholdets arbejdsmoral

Chelseas Gary Cahill mener, at holdet fra London måtte vinde mesterskabet for at lukke munden på kritikere.

Den engelske forsvarsspiller Gary Cahill hylder sit hold, Chelsea, efter at det fredag lykkedes at hjemføre Premier League-titlen med en 1-0-sejr over West Bromwich Albion.

- Man må nyde de her øjeblikke, når man arbejder så hårdt hele sæsonen for at ende med at stå her. Vi har hele vejen igennem sæsonen været det bedste hold i ligaen, siger Gary Cahill efter kampen ifølge nyhedsbureauet AFP.

Han langer ud efter kritikerne, der i sæsonens indledning ikke gav Chelsea mange chancer for at vinde mesterskabet.

- Folk har afskrevet vores spillere og vores hold, og det her må få dem til at lukke i.

- Vi er mestre. Der er ikke nogen bedre følelse i fodbold. Det er endnu et trofæ til skabet, siger forsvarsspilleren.

Tilbage i september tabte et slattent Chelsea til Liverpool og Arsenal, og der blev dengang skrevet om, at Chelsea-holdet var ved at falde fra hinanden.

Manager Antonio Conte måtte svare på spørgsmål om, hvorvidt hans spillestil kunne række til et job i den engelske liga.

Men nu er Chelsea mester, og det fryder Gary Cahill, der har båret anførerbindet i de fleste af holdets kampe, da John Terry sjældent har været på holdkortet.

Selv om John Terry meget ofte ikke har været på banen i denne sæson, så er Chelseas mangeårige anfører stolt.

Han ser frem til at løfte trofæet i London. Som anfører er det normalt, at man løfter trofæet, men John Terry vil gøre det sammen med Cahill.

- Vi løfter selvfølgelig trofæet sammen. Gaz (Gary Cahill, red.) har spillet uge efter uge som anfører, og han har været i en klasse for sig selv, siger John Terry ifølge AFP.