Dansk pige i Messi-stil

Messi og Røddik. To Barcelona-profiler på hver sit hold. Foto: Instagram/fcbarcelona

De skal spille ligesom Messi - og de andre stjerner.

Sådan er selvfølgelighederne i en af verdens største og mest berømte fodboldklubber, og det mærker den danske landsholdsspiller Line Røddik Hansen, der i dag kan blive spansk mester med FC Barcelona.

Hun taler med fodbolderfaring, den 29-årige landsholdsveteran, der har 124 kampe i den rød-hvide dragt.

At spille i FC Barcelona er noget særligt. Det har jeg mærket fra første dag. Bare navnet vækker opsigt. Line Røddik, fodboldspiller i FC Barcelona

Hun har været udenlands, siden hun forlod Brøndby, og det sidste skifte kom sidste år, hvor klubdragten nu er den samme som Messis. Og det er fodboldfilosofien også.

- Alle i FC Barcelona spiller på samme måde. Det gælder B-holdet (reserverne til giganterne), det gælder ungdomsholdene, og det er hovedtemaet på fodboldakademiet 'La Masia', siger Line Røddik kort før den afsluttende træning op til kampen om mesterskabet her i den katalanske hovedstad. Modstanderen er Atletico Madrid - de to hold ligger side om side før næstsidste spillerunde.

- Der bliver i høj grad lagt vægt på det tekniske, langt mere end vi kender det fra de nordiske lande, hvor jeg har spillet i Brøndby, Tyresjö og FC Rosengården. Og selve spillet og kvindefodbolden hernede er i konstant udvikling, fortæller den lyshårede dansker, der er fuldtidsprofessionel i storklubben.

- Fodbolden fylder meget, men for mig må den ikke fylde det hele. Jeg skal helst væk fra fodbolden noget af tiden, og derfor uddanner jeg mig ved siden af. Jeg har taget en UEFA-licens til træneruddannelsen, og så har jeg en bachelor i sports science, og sådan har jeg tænkt mig at blive ved. Hverdagen skal rumme andet end fodbold, siger pigen, der har spillet fodbold fra hun var fem år, har vundet dansk mesterskab med Brøndby, tre svenske mesterskaber med henholdsvis Tyresjö og FC Rosengården, EM-bronze med landsholdet og været i Champions League-finalen med Tyresjö. For nylig røg FC Barcelona ud i semifinalen i denne turnering til franske Paris SG.

- At spille i FC Barcelona er noget særligt. Det har jeg mærket fra første dag. Bare navnet vækker opsigt. Og det er da også stort, selvom vi ikke kommer i nærheden af mændene og deres klang. Vi er faktisk aldrig sammen med dem, kun til lidt fotoseancer, men det er selve navnet der tæller for omgivelserne, siger Line Røddik.

Når den spanske 1. division - Primera Division Femenina de Espana - og den efterfølgende pokalturnering er slut, skal Line koncentrere sig om den danske deltagelse ved EM i juli. Men her og nu er det topkampen mod Atletico.

- Man kan mærke, at der er kommet lidt ekstra nerver på i klubben. Det vil være stort, hvis vi henter guldet på sidste spilledag - det er faktisk blot to år siden, der blev indført professionel fodbold for kvinder i FC Barcelona, men udviklingen er tydelig. Det bliver bedre og bedre, og det er jeg glad for at være med til at præge.

FC Barcelona spiller mod Atletico Madrid lørdag kl. 17.15 på Mini Estadi - fem minutters gang fra mægtige Camp Nou.

- Der kommer ingen af mændene til vores kampe, vi sidder end ikke i samme kantine, når vi spiser. De har deres bag stor indhegning, og vi har vores. Det er såmænd kun navnet vi har til fælles.

Og spillestilen, kan man tilføje. En af trænerne fra det “rigtige” FC Barcelona er en gang imellem forbi for at fortælle, hvordan kvinderne skal spille. De skal spille ligesom Messi og co. gør det.