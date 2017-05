Godt nyt for Cornelius: Kommende klub forlænger med træneren

En trænerforlængelse, et nyt stadion og en ny formation. Det er, hvad der venter Andreas Cornelius i Atalanta. Foto: Anders Kjærbye / Scanpix Danmark

Andreas Cornelius kan se frem til et nyt stadion og en kontraktforlængelse af den træner, som hentede ham til Atalanta.

- Jeg er motiveret til at skaffe store resultater.

Dette engagement får Andreas Cornelius stor glæde af, når han i næste sæson tørner ud for Atalanta i den italienske serie A.

Citatet kommer fra Atalanta-træneren Gran Piero Gasperini, der netop har forlænget sin kontrakt med klubben til 2020. Det skriver holdet på sin hjemmeside. Dermed får danskeren glæde af Gasperini og hans spillespil i mange år fremover, og det er kun positivt, siger TV 2 SPORT's fodboldekspert.

- Atalanta og Gran Piero Gasperinis stil passer godt til Cornelius, da han kommer til at være spydspids og alene angriber. Gasperini er en 3-4-3-spillende træner, hvor det er meget offensiv fodbold, sagde Morten Bisgaard, da angriberens skifte blev officielt.

- I Atalanta vil han komme til at være lidt mere alene i opstillet, hvor han skal være endnu dygtigere til at holde på bolden, og det kræver altså træning. Det er en ny kultur, træningsmetoder og noget helt andet i forhold til 4-4-2 under Ståle Solbakken, sagde han.

Men det er ikke kun en forlængelse af Gasperini, som danskeren kan se frem til. Cornelius får nemlig også nye omgivelser og nyt græs under fødderne, når holdet skal spille sine hjemmekampe.

Klubben har nemlig købt sit eget stadion fri, som de nu vil modernisere og klargøre. Det forventes dog ikke at blive til den kommende sæson, skriver Gazetta dello Sport. Seks år lyder opbygningstiden på.

Atalanta tager i aften imod AC Milan på hjemmebane. Førstnævnte indtager femtepladsen i tabellen, seks point foran AC Milan.