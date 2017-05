Vestergaard og Yussuf Poulsen scorer i Bundesligaen

Yussuf Poulsen bringer Leipzig foran 3-1. Foto: ROBERT MICHAEL / Scanpix Denmark

Der var to danskerscoringer i den tyske Bundesliga. Både Jannik Vestergaard og Yussuf Poulsen kom på tavlen.

Yussuf Poulsen scorede til 3-1 hjemme mod Bayern München, og det lignede længe en hjemmesejr til RB Leipzig i næstsidste spillerunde af den tyske Bundesliga.

Men bundesligakampen endte efter en vanvittig afslutning med en sejr på 5-4 til Bayern München, som allerede har vundet det tyske mesterskab.

Foran 4-2 indkasserede Leipzig tre mål i slutminutterne - de to sidste faldt i overtiden på et direkte frispark af David Alaba og en scoring af Arjen Robben.

Mere end fire minutter inde i overtiden løb Robben fra alt og alle og chippede bolden ind over keeperen.

Dermed kom Yussuf Poulsens mål ikke til at få afgørende betydning.

Den danske landsholdsangriber tog chancen fra kanten af feltet kort inde i anden halvleg og udplacerede Tom Starke i Bayern-målet.

Inden da var der allerede sket en hel del i målorgiet, der bød på i alt ni scoringer.

To minutter inde i første halvleg havde Marcel Sabitzer scoret til 1-0 for Leipzig, inden Robert Lewandowski udlignede på et straffespark et kvarter senere.

Leipzig-topscorer Timo Werner bragte hjemmeholdet foran 2-1 på et straffespark efter en halv time.

Efter Yussuf Poulsens scoring til 3-1 fik udeholdets Thiago Alcântara reduceret til 2-3 efter en times spil.

Timo Werner skabte lidt mere ro med målet til 4-2 efter 65 minutter, inden Bayern München gik målamok i slutfasen.

Efter 84 minutter headede Lewandowski håbet tilbage hos Bayern München, Alaba udlignede til 1-1 et minut inde i overtiden, inden Robben sørgede for en festdag i Leipzig.

Trods nederlaget er Leipzig sikker på andenpladsen, fordi Borussia Dortmund blot spillede 1-1 ude mod Augsburg.

I en af de øvrige kampe i Bundesligaen var der endnu en scoring af en dansk landsholdsspiller.

Stopperen Jannik Vestergaard scorede til 1-0 for Borussia Mönchengladbach ude mod Wolfsburg.

Angriberen Mario Gomez udlignede til 1-1 for Wolfsburg, inden kampen blev afbrudt på grund af dårligt vejr, som bød på både regn og hagl.

Der manglede ti minutter af den ordinære spilletid, da dommeren fløjtede kampen af.

Den blev genoptaget et kvarter senere, og der blev ikke scoret yderligere i kampen.

I bunden af rækken er Ingolstadt og den danske målmand Martin Hansen sikker på at rykke ned efter 1-1-resultatet ude mod Freiburg.

Werder Bremen og Thomas Delaney tabte 3-5 hjemme til Hoffenheim efter at have været bagud med hele 0-5.