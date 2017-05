Barca og Real vinder i åben spansk mesterskabskamp

Cristiano Ronaldo jubler over sin scoring i Real Madrids sejr på 4-1 over Sevilla. Foto: GERARD JULIEN / Scanpix Denmark

Der er status quo i toppen af den bedste spanske række efter sejre søndag til både Barcelona og Real Madrid.

Hverken Real Madrid eller FC Barcelona gav ved dørene i kampen om det spanske mesterskab søndag.

Begge storklubber vandt således 4-1, da Real Madrid hjemme slog Sevilla, mens Barcelona ude besejrede Las Palmas.

Dermed har begge hold 87 point.

Barcelona topper med en bedre målscore og er også bedre indbyrdes i sæsonen.

Real Madrid har dog to kampe tilbage, mens Barcelona mangler en enkelt kamp.

Der var comeback til Michael Krohn-Dehli, da danskeren efter et års skadepause var med fra start hos Sevilla.

Ligesom resten af Sevillas spillere kunne han dog blot se måbende til, da Nacho snød alt og alle og bragte Real Madrid foran 1-0 efter ti minutter.

Der var dømt frispark til Real Madrid på kanten af feltet, og mens Sevillas spillere slet ikke var kommet på plads eller havde dannet en mur, så reagerede Nacho.

Forsvarsspilleren sparkede kontroversielt bolden i mål, mens Sevilla-keeper Sergio Rico også blot kunne se måbende til.

Ronaldo nåede slet ikke hen til bolden for at sparke, men det rådede portugiseren bod på efter 23 minutter.

Efter en Real-kontra endte Sergio Rico med at bokse bolden direkte ud til Ronaldo, som sikkert øgede til 2-0.

Krohn-Dehli spillede godt i indledningen i betragtning af den lange pause.

Anden halvleg var fire minutter gammel, da gæsterne udlignede. Efter et par gode kombinationer endte bolden hos Stevan Jovetic, der passerede Keylor Navas til 1-2.

Ronaldo var dog ikke færdig, og stjernespilleren øgede til 3-1 i det 78. minut, da han bragede bolden i mål efter oplæg fra Toni Kroos.

Tyskeren sørgede selv for slutresultatet 4-1, da han sparkede bolden i mål yderligt.

Barcelona skulle bruge 25 minutter på at komme foran ude mod Las Palmas. Iniesta fandt Luis Suarez med en dyb pasning, og Suarez havde frit løb mod målet.

I stedet for at sparke på mål lagde han bolden til rette for Neymar, der gjorde det til 1-0.

To minutter efter var rollerne byttet om. En fremragende frispilning fra Neymar sendte Suarez afsted, og angriberen løftede bolden sikkert i mål til 2-0.

Efter lidt over en time diskede Las Palmas op med en flot omstilling, og bolden endte til sidst hos Pedro Bigas, der sparkede 1-2-reduceringen i mål.

Spændingen blev dog punkteret kort efter i det 67. minut da Ivan Rakitic med en flot pasning fandt Neymar, som scorede til 3-1.

Brasilianeren var målsulten og fuldendte sit hattrick, da han fladt scorede til 4-1 på et oplæg fra Jordi Alba.