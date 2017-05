Feyenoord-fans i tårer efter 12 minutter - første mesterskab i 18 år

Tårerne løb allerede efter 12 minutter på De Kuip i Rotterdam, da Feyenoord søndag sikrede klubbens første mesterskab i 18 år.

38 sekunder skulle der gå, før Feyenoords hjemmebane udviklede sig til et inferno af røg og vild jubel.

Her havde rutinerede Dirk Kuyt sparket hjemmeholdet foran og sendt ham, Nicolai Jørgensen og resten af Feyenoord-holdet mod det første mesterskab siden 1999.

Godt 10 minutter senere var den 36-årige hollænder på pletten igen, da han headede bolden i mål og fik stadionet til at eksplodere. I glædesrus, men også i tårer.

- Hvor er det fantastisk at se, hvor stor betydning det har for nogle mennesker. Men også hvor hårdt det kan være for dem, når det ikke går deres vej. Fedt som fodboldspiller selv at kunne se, at det vi gør inde på banen, det bringer glæde og følelser frem hos nogle mennesker, lød det fra den tidligere fodboldspiller og nuværende ekspert Kasper Lorentzen.

I næstsidste spillerunde tabte Feyenoord meget overraskende til Excelsior og udskød dermed sin egen mesterskabsfest. Søndag var der dog ingen slinger i valsen, da de på hjemmebane slog Heracles med 3-1.

Dermed fik det ingen betydning, at Dolberg kom på tavlen i Ajax' 3-1-sejr. Feyenoord slutter sæsonen ét point foran Ajax og sikrer dermed sit første mesterskab i 18 år.

