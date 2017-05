Første gang i 18 år: Jørgensen og Feyenoord er mestre

Feyernoord kom på guldkurs i første minut, og vandt mesterskabet. Kasper Dolberg kom på tavlen for Ajax, der må nøjes med sølvmedaljerne.

Feyernoord er hollandske mestre for første gang i 18 år.

Nicolai Jørgensen og co. har indtaget Æresdivisionens førsteplads lige siden den første spillerunde, og søndag gjorde de arbejdet færdigt med en 3-1 sejr hjemme over Heracles.

Inden kampen var der kun et enkelt point ned til Ajax på andenpladsen, og derfor var presset i den grad på Feyernoord inden den sidste spillerunde.

Ajax gjorde da også hvad de kunne med en 1-3-sejr ude over Willem ll, men var altså ikke nok for hovedstadsklubben, der må se sig slået med et enkelt point i mesterskabskampen.

Herunder kan du genopleve både Feyernoords og Ajax' sidste kamp for guldet.

Vild start i Rotterdam

Guldfesten startede allerede efter bare 38 sekunder, hvor Dirk Kuyt bankede hjemmeholdet i front, efter en grum fejl i Heracles' forsvar.

Herefter fulgte flere chancer, og bare 11 minutter senere gentog den 36-årige hollænder så bedriften, da han på et flot hovedstød fordoblede Feyernoords føring, 2-0.

Anderledes roligt stod det til lidt længere sydpå, hvor Kasper Dolberg og Ajax var på besøg hos Willem ll.

Her var det tydeligt, at hovedstadsklubben lige skulle spille nerverne af sig, men kom alligevel frem til nogle gode chancer i kampens indledning.

Dolberg lægger pres på

Med en tidlig 2-0-føring til Feyernoord begyndte det at se sort ud for Ajax, men skulle førerholdet gå hen og lide et overraskende nederlag, ville det stadig kræve en sejr for de Ajax, før de kunne overhale rivalerne.

Den mission så ud til at skulle lykkedes efter 38 minutter, hvor Kasper Dolberg tæt for mål satte 1-0-scoringen ind, på flot forarbejde af Justin Kluivert.

Dermed var hullet op til Feyernoord atter reduceret til bare et enkelt point.

På De Kuip i Rotterdam blev der ikke scoret yderligere inden pausen, selvom Dirk Kuyt i flere omgange var tæt på at fuldende sit hattrick.

Ajax lukker kampen

Dolbergs sæson sluttede tre kvarter før tid, da han blev skiftet ud i halvlegen, men det fik ikke den store betydning for Ajax i denne omgang.

De kom nemlig rigtig godt ud til anden halvleg alligevel, og efter et par minutter fordoblede forsvarsspilleren Davinson Sanchez føringen, da han kom højest på et hovedstød.

Den afdæmpede jubel indikerede dog, at Ajax-spillerne var bekendte med det aktuelle resultat i Rotterdam.

Her kom Feyernoord også godt ud til anden halvleg, og var tæt på at lukke kampen flere gange i løbet af de første minutter, men uden held.

Det havde Ajax til gengæld efter 66 minutter, hvor anføreren Davy Klaassen afgjorde kampen med sin scoring til 3-0.

Guld-hattrick på De Kuip

Med et kvarter tilbage af sæsonen kunne Feyernoord begynde at dufte guldet, og det gik i flere situationer en smule ud over koncentrationen.

Heracles kom frem til flere udmærkede chancer, og kunne måske have fået et straffespark ti minutter før tid.

Sådan gik det dog ikke, og i stedet fik Feyernoord et straffespark i den anden ende. Nicolai Jørgensen blev revet ned i feltet i det 83. minut, men angriberen fik ikke lov selv at eksekvere sparket.

Den opgave tog holdets anfører og dobbelte målscorer sig nemlig af. Via stolpen skød Dirk Kuyt således endegyldigt guldet til Feyernoord med sin tredje scoring, til stor jubel for de over 50.000 tilskuere på De Kuip.

Hercales bragte en smule spænding tilbage i kampen, da midtbanespilleren Peter van Ooijen på flotteste vis krøllede bolden over i det lange hjørne efter 89 minutter.

Mere blev det ikke til, og dermed endte guldet hos Nicolai Jørgensen, Dirk Kuyt og resten af Feyernoord-mandskabet, mens Ajax må tage til takke med sølvmedaljerne.

Gense Feyernoords guld-sejr på 99 sekunder: