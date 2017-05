Guld til Jørgensen i debutsæson: - Få danskere har oplevet det her pres

Nicolai Jørgensen er overvældet over den hollandske fodboldpassion, men det har samtidig også lagt et stort pres på den danske angriber.

Den tidligere FCK-spiller Nicolai Jørgensen kunne søndag lade sig krone som hollandsk mester i sin første sæson i Feyernoord.

Mesterskabet er Rotterdam-klubbens første i hele 18 år, og det er en bedrift, den danske angriber har stor andel i med sine 21 mål og 11 assists i løbet af sæsonen.

Jeg tror, den fodboldpassion, der er i den her by, er noget af det vildeste i Europa Nicolai Jørgensen

- Det er jo fantastisk. Det har været en lang sæson med op- og nedture, men nu står vi her - jeg er tom for ord. Det har været en fantastisk rejse. Det er mit første år her, og jeg er utroligt stolt, fortæller Nicolai Jørgensen.

De nykårede mestre satte sig på Æresdivionens førsteplads allerede efter sæsonens første spillerunde, og siden har de styret direkte mod triumfen.

Et enormt pres

Rotterdam-klubben viste dog tegn på gummiben med et overraskende nederlag i den næstsidste spillerunde, men ifølge Jørgensen skyldes det særligt én bestemt ting.

- 18 år har klubben ventet, og i sidste uge tabte vi 3-0, hvilket også var resultatet af, at presset var for stort. Der var nærmest ikke nogen, der kunne bevæge sig.

- Det er et pres, som jeg ikke tror, at der er mange danske spillere, der har prøvet. Man kan ikke beskrive at være i det, før man har prøvet det. Jeg har gjort alt for at holde alle de dårlige tanker ude, der har været, fortæller han.

Vi er glade for, at han er her, og håber, han bliver her i mange år Dirk Kuyt

Det enorme pres skyldes især den ekstreme kærlighed til sporten, der florerer blandt de hollandske fans, og udover de 50.000 ellevilde fans på De Kuip søndag eftermiddag, havde mange tusinde Feyernoord-fans også indtaget Rotterdams gader allerede inden kampen.

- Det er virkelig vanvittigt. Jeg tror, den fodboldpassion, der er i den her by, er noget af det vildeste i Europa. Det er også derfor, det er så fedt at vinde.

Ros fra kaptajnen

Nicolai Jørgensen scorede ikke i søndagen guld-triumf, men det gjorde til gengæld holdet anfører, Dirk Kuyt, der noterede sig for hele tre af slagsen.

Selvom målene udeblev for danskeren, var den 36-årige anfører stærkt begejstret for sin angriber.

- Jeg synes, vi har haft et utroligt samarbejde. Vi har scoret mange mål sammen, og han har gjort det godt.

- Specielt fordi, det er hans første sæson. Det er en fantastisk præstation af ham, han er topscorer i ligaen, og jeg har stor respekt for ham, lyder det fra hattrick-helten.

Søndagens kamp var muligvis Dirk Kuyts sidste i Feyernoord-trøjen, men alligevel har en et klokkeklart ønske på klubbens vegne, når det gælder Nicolai Jørgensen.

- Han er en god fyr, der arbejder hårdt og er fysisk stærk. Og så kan han ikke bare score mål, men også lave assists, så han er vigtig for holdet. Vi er glade for, at han er her, og håber, han bliver her i mange år, fortæller den tidligere Liverpool-spiller.

Gense Feyernoords guldkamp på 99 sekunder: