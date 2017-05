Liverpool nedlægger West Ham og holder kursen mod CL

Liverpools Phillippe Coutinho og holdkammeraterne fejrer scoringen til 2-0. Foto: SEAN DEMPSEY / Scanpix Denmark

West Ham gik i opløsning, og Liverpool vandt 4-0 og holdt snor i kapløbet om Champions League-pladserne.

Liverpool jagtede Champions League-billet, og West Ham lignede et hold, der var gået på badeferie.

Derfor kunne Liverpool tage hjem fra London med en 4-0-sejr i opgøret i Premier League.

Det bringer Liverpool på 73 point på tredjepladsen for 37 kampe, mens Manchester City og Arsenal med henholdsvis 72 og 69 point på de næste pladser har spillet en kamp færre.

Daniel Sturridge sørgede for 1-0-føringen efter 35 minutter.

Philippe Coutinho sendte med en lang, flad pasning Sturridge alene mod mål, og da West Ham-keeper Adrian forinden var gået langt ud af sit mål, så blev han rundet af Sturridge, der køligt scorede.

Mens Liverpool havde fuld fokus på jagten på Champions League-pladserne, så havde hjemmeholdet ikke det store at spille for, og det så man tydeligt på West Hams spillere i anden halvleg, hvor det hele smuldrede.

Liverpool kom derimod stormende ud efter pausen for at lukke opgøret.

56 minutter var der spillet, da Liverpool-profilen Philippe Coutinho tog sagen i egen hånd, efter at Georginio Wijnaldum forinden havde braget bolden på overliggeren.

Brasilianeren tog en fornem dribletur og snød flere West Ham-spillere, hvorefter han bankede bolden i mål i nederste venstre hjørne uden chance for Adrian.

Fem minutter senere faldt Winston Reid til jorden i Liverpools felt, og West Ham følte sig snydt for et straffespark.

Georginio Wijnaldum steg til vejrs sammen med Reid, og Wijnaldum så ud til både at ramme bolden i feltet og Reid i ansigtet med sin albue.

Dommerens fløjte var dog tavs, og Liverpool iværksatte et hurtigt kontraangreb, mens West Ham sejlede rundt og skummede af raseri.

Det lignede nærmest amatørfodbold, da Coutinho fik masser af plads til at spadsere sig fri i feltet og hamre bolden i mål til 3-0.

Med lidt over et kvarter igen var opløsningen total i West-Ham-forsvaret, hvor kun Adrian sled for at afværge en scoring, mens resten stod og kiggede.

Divock Origi fik sidste fod på, og Liverpool var foran 4-0, mens masseudvandringen fra London Stadium var i fuld gang.