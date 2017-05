Roma spolerer mesterskabsfest for Juventus

Roma-spillere i ekstase over scoring mod Juventus. Foto: MAX ROSSI / Scanpix Denmark

Roma slog Juventus, og dermed kunne gæsterne ikke fejre det italienske mesterskab efter udekampen i Rom.

Juventus kom både foran og havde 1-1 næsten indtil den sidste halve time, men så gik det galt.

AS Roma scorede yderligere to gange i opgøret i Serie A, og 3-1-sejren betyder, at det italienske mesterskab ikke blev afgjort søndag aften.

Juventus skulle blot bruge et enkelt point, da man så ville være seks point foran Napoli med to runder igen.

Da Juventus er bedre indbyrdes end Napoli, så var uafgjort nok.

I stedet må Juventus vente til næste runde med eventuelt at sikre sig det sjette mesterskab i træk, når det gælder mødet med Crotone.

Juventus topper stadig ligaen og har 85 point, mens AS Roma følger efter med 81 point, og Napoli har 80 point på tredjepladsen inden de to sidste spillerunder.

Roma er nu bedre end Juventus indbyrdes, da Juventus vandt det indbyrdes opgør på hjemmebane med 1-0.

Gæsterne kom ellers planmæssigt foran.

En høj bold fandt efter 21 minutter Gonzalo Higuain i Romas felt, og argentineren lagde den yderst køligt til rette for Mario Lemina, der fra tæt hold sparkede Juventus på 1-0.

Dermed var kursen lagt mod mesterskabet, men Roma havde ikke tænkt sig at lægge sig ned frivilligt.

Fire minutter efter Juventus' føringsmål slog romerne igen.

Der blev headet på mål efter et hjørnespark, og en liggende Gianluigi Buffon måtte halvklare i to forsøg, før Daniele De Rossi til sidst sparkede bolden i mål til 1-1.

Opgøret blev herefter mere hårdt og fysisk, end det blev velspillet.

Juventus kunne være tilfreds, da uafgjort ville sikre mesterskabet, fordi man så ville være seks point foran Napoli og er bedre indbyrdes med to runder tilbage i Serie A.

Roma skulle derfor frem og ændre resultatet for at holde liv i drømmen om et mesterskab, og efter lidt under en times spil, brød jublen ud i Rom.

Stephan El Shaarawy modtog bolden i venstre side af feltet, og han afsluttede fladt.

Afslutningen snød Buffon, og bolden strøg i mål til 2-1-føring til Roma.

En enkelt scoring til Juventus ville stadig vende det hele på hovedet, men Roma havde fundet energien.

I det 65. minut fandt Mohamed Salah fikst Radja Nainggolan, der ikke betænkte sig, men hamrede bolden i mål til 3-1-føring og endnu en våd klud i ansigtet på Juventus.