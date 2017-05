Sidste kamp på ikonisk stadion: Tottenham håber på et specielt farvel

I eftermiddag bliver sidste kamp spillet på det gamle fodboldstadion White Hart Lane, der skal bygges om. Foto: BEN STANSALL / Scanpix Denmark

Tottenham kan sikre andenpladsen med en sejr over Manchester United i den sidste optræden på White Hart Lane.

Det bliver en dag af de mere emotionelle for fans og klubfolk, når Tottenham søndag tager imod Manchester United i sæsonens sidste hjemmekamp i Premier League.

"Spurs" spiller nemlig sin sidste kamp på White Hart Lane, inden klubbens nye stadion bygges på samme område, og holdet alt imens afvikler sine hjemmekampe i næste sæson på Wembley.

- Jeg håber, at søndag bliver den mest specielle dag i de seneste tre sæsoner. Den vil blive særlig for vores fans, staben, spillerne og alle folk, der elsker Tottenham, siger manager Mauricio Pochettino.

- Samtidig er jeg spændt på det nye stadion, da sjælen og duften fra White Hart Lane fortsat vil være der.

- Hvis man rykker til et nyt sted, kan det være svært, men nu ændrer vi intet, fordi det nye stadion vil være på samme sted som White Hart Lane, hvilket er fantastisk, tilføjer Pochettino.

Sportsligt kan det også blive en speciel søndag for Tottenham.

Med en sejr sikrer klubben definitivt sin andenplads i Premier League, hvilket vil være det bedste resultat i den bedste række siden sæsonen 1962/63, hvor det også endte med en andenplads. To år tidligere vandt klubben mesterskabet.

Inden søndagens opgør ligger Manchester United nummer seks og skal vinde for at holde liv i chancen for at besætte fjerdepladsen, der udløser kvalifikationskampe til Champions League.

United kan dog også kvalificere til Champions League ved at vinde Europa League-finalen mod Ajax 24. maj.

Manager José Mourinho må se bort fra en lang række skadede spillere anført af Zlatan Ibrahimovic.

Mod Tottenham er franske Paul Pogba heller ikke med. Midtbanespilleren mistede fredag sin far, der døde efter længere tids sygdom.

Søndagens kamp begynder klokken 17.30.

/ritzau/AFP