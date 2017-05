Wenger er ligeglad med kritik: - Hvilke fans?

Wenger - ud betyder ud !!, lyder teksten på et banner, der hang efter et fly. Foto: LINDSEY PARNABY / Scanpix Denmark

Arsenals manager var ikke påvirket af, at et fly fløj over stadion med et banner, der krævede hans afgang.

En sikker 4-1-sejr mod Stoke betyder, at Arsenal stadig kan nå at slutte i top fire i Premier League, som giver adgang til Champions League.

Men under kampen lørdag fløj et fly over Bet365 Stadium med et banner, der havde teksten "Wenger - ud betyder ud!" påtrykt.

Her ses flyet med det omtalte banner. Skilte med teksten "Wenger Out" har været fast inventar ved Arsenals kampe i lang tid. Foto: Carl Recine / Scanpix Denmark

Franskmanden har været i modvind efter et par miserable måneder for Arsenal, der dog på det seneste har fundet tilbage til sejrsruten.

- Når du mener, at fans vil have mig til at træde tilbage, hvilke fans mener du så? De rige fans?, sagde Wenger ifølge nyhedsbureauet AFP efter kampen, da han blev bedt om en kommentar til episoden.

Han vil hellere holde fokus på fodbold.

- Jeg bliver betalt for at gøre mit arbejde for den klub, jeg elsker. Og jeg vil gøre mit job så længe, jeg er her. Jeg bliver ikke berørt af alt det der. Jeg gør mit bedste, sagde manageren.

Tidligere på dagen havde franske medier skrevet, at Wenger havde forlænget sin kontrakt med klubben i et år.

Men det vil han ikke selv bekræfte.

- Det har jeg ingen informationer om. Ingen, siger 67-årige Wenger.

- Jeg vil fokusere på fodbold, og resten er mindre vigtigt. Jeg er ikke politiker. Jeg arbejder med sport, jeg elsker sport, og jeg vil arbejde 24 timer hver dag for det, jeg elsker, erklærer manageren.

Arsenal har nu vundet fem af holdets seneste seks kampe. Det betyder, at Liverpool kun er et enkelt point foran i kampen om at nå Champions League.

- Vi har nu 69 point, og vi er kommet igennem en svær periode i marts. Lige nu spiller vi godt, så lad os slutte godt af, siger Arsenals mangeårige manager.