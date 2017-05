John Terry blev både helt og skurk i Chelsea-sejr

John Terry takkede fansene efter kampen. Foto: John Sibley / Scanpix Denmark

90 point nåede Chelsea op på efter mandagens sejr hjemme over Watford i den engelske Premier League.

Chelsea havde allerede vundet det engelske mesterskab inden mandagens hjemmekamp mod Watford.

Derfor gav Chelsea-manager Antonio Conte en del reserver chancen fra start, heriblandt anfører John Terry.

Terry kvitterede for tilliden ved at score til 1-0 i den knebne 4-3-sejr på Stamford Bridge.

Efter 22 minutter fik Terry skovlet bolden i mål til 1-0 via indersiden af stolpen efter et hjørnespark.

Blot to minutter senere så Terry skidt ud i den anden ende, da han headede bolden hen til Watfords Etienne Capoue, som takkede for gaven ved at udligne til 1-1.

Det var første gang, Terry startede inde i en Premier League-kamp siden september. Siden har andre spillere fået chancen i forsvaret.

Terry har meldt ud, at han efter denne sæson forlader Chelsea, som han fik debut for i 1998.

Anføreren kunne glæde sig over, at kantspilleren César Azpilicueta bragte Chelsea på vinderkurs igen ti minutter før pausen med et fladt spark til 2-1.

Fire minutter inde i anden halvleg udbyggede Chelsea-angriberen Michy Batshuayi føringen til 3-1 efter et oplæg af Nathan Aké.

To minutter senere var Ake ude af stand til at dække Daryl Janmaat op i eget felt, og så reducerede Watfords hollandske kantspiller til 2-3.

Efter 75 minutter udlignede Watfords indskiftede angriber Stefano Okaka til 3-3 efter klumpspil foran Terry, som igen virkede lidt rusten af de mange kampe på bænken.

Indskiftede Cesc Fabregas sørgede for det afgørende mål til 4-3 efter 88 minutter. Det skete efter et massivt pres af hjemmeholdet i ti minutter i træk.

I overtiden fik Watfords østrigske forsvarsspiller Sebastian Prödl sit andet gule kort og dermed marchordre.

Med sejren har Chelsea nu 90 point efter 37 kampe i Premier League. Det er ti point mere end nummer to, Tottenham, der har spillet en kamp færre.

Det var i fredags, at Chelsea blev sikker på at ende som nummer et, da London-klubben ude slog West Bromwich 1-0.

Chelsea har vundet seks engelske mesterskaber i klubbens 112-årige historie. Fem af mesterskaberne er vundet i de seneste 13 sæsoner.