Krohn-Dehli gjorde comeback efter et år: - En belønning

Michael Krohn-Dehli var søndag tilbage i kamp. Her duellerer han mod Cristiano Ronaldo. Foto: PAUL HANNA / Scanpix Denmark

Michael Krohn-Dehli gjorde comeback mod Real Madrid, og nu vil han slutte sæsonen godt af inden kontraktudløb.

Efter mere end et år på sidelinjen med to knæskader gjorde den danske midtbanespiller Michael Krohn-Dehli søndag comeback for sin klub Sevilla.

Det skete på selveste Bernabeu mod Real Madrid, som vandt 4-1, men Sevilla var spillemæssigt godt med i kampen, og Krohn-Dehli leverede flere gode aktioner.

Og trods resultatet var den tidligere Brøndby-spiller glad for endelig at være tilbage i kamp.

- Jeg er selvfølgelig meget glad efter et år uden at spille. Det var en svær kamp at komme tilbage i, men jeg er meget glad, siger Krohn-Dehli til Sevillas hjemmeside og opridser sit seneste år:

- Meget tid alene, to operationer, meget hårdt arbejde. Men i dag (søndag, red.) fik jeg belønningen.

Den nu 33-årige dansker fik en slem knæskade i april sidste år i Europa League-semifinalen mod Shakhtar Donetsk, og på vej tilbage fra den løb han ind i en ny skade.

Godt et år senere fik han altså comeback, og Krohn-Dehli, som har kontraktudløb denne sommer, håber også at få spilletid i sidste spillerunde.

- Jeg har trænet med de andre i to måneder for at blive klar. Jeg har det godt fysisk, jeg er glad og ønsker at slutte sæsonen godt af, siger Sevilla-danskeren.

Da Villarreal søndag måtte nøjes med 0-0 mod Deportivo La Coruña, stod det klart, at Sevilla slutter som nummer fire og dermed kan kvalificere sig til næste sæsons Champions League gennem playoffkampe.