Krohn-Dehli efter comeback: - Jeg ville ikke slutte med en skade

Michael Krohn-Dehli nægtede at lade en skade stoppe hans karriere, derfor er han nu tilbage for Sevilla.

Efter at have været ude med en skade i 382 dage fik Michael Krohn-Dehli i weekenden comeback for Sevilla. 382 dage der har budt på to knæoperationer og masser af genoptræning for den 33-årige dansker.

- Det var selvfølgelig specielt at komme tilbage, fortæller Michael Krohn-Dehli til TV 2 SPORT.

Da Michael Krohn-Dehli blev skadet i Europa League-semifinalen sidste år mod Shakhtar Donetsk var han 32 år, landsholdsspiller og tæt på toppen af sin karriere.

Knæskaden kunne derfor meget vel være karrieretruende, men alligevel mistede midtbanespilleren aldrig motivationen for at komme tilbage på fodboldbanen.

- Jeg har i hvert fald ikke ville slutte med sådan en skade. Og jeg vil gerne slutte, når jeg selv kunne sige fra, siger han til TV 2 SPORT.

Da Michael Krohn-Dehli fik debut i weekenden mod Real Madrid spillede han stort set hele kampen. Og netop kampene for Sevilla er det vigtigste for ham lige nu understreger han.

- Nu har jeg fået en enkelt kamp, efter ikke at have spillet i et år, og så må vi se, hvordan kroppen reagerer. Jeg glæder mig bare til at nogle flere kampe i benene og så må vi se, hvad der sker derfra.

Næste mulige opgave for Michael Krohn-Dehli kan blive den 20. maj, hvor Sevilla møder Osasuna i den spanske liga.