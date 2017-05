Medie: FC Nordsjælland suspenderer spiller efter bytur

Patrick Da Silva er blevet suspenderet i FC Nordsjælland. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

Ifølge Ekstra Bladet har FC Nordsjælland suspenderet Patrick da Silva på grund af en bytur i weekenden.

Patrick da Silva startede inde for FC Nordsjælland i fredagens 1-2-nederlag ude til Lyngby i Superligaen.

Men op til tirsdagens hjemmekamp mod Sønderjyske har FCN udeladt Patrick da Silva fra fodboldtruppen.

Ifølge Ekstra Bladet er årsagen, at den 22-årige kantspiller var en tur i byen i weekenden og efterfølgende er blevet suspenderet.

FCN-sportschef Carsten V. Jensen bekræfter over for Ekstra Bladet, at der har været en episode med Patrick da Silva.

- Det stemmer, at der har været en situation i weekenden, som ikke lever op til de forventninger, vi har til vores spillere.

- Vi vil håndtere det internt og har ikke yderligere at sige, siger Carsten V. Jensen til Ekstra Bladet.

TV 2 SPORT har været i kontakt med FC Nordsjælland, som ikke har yderligere kommentarer til episoden.

Patrick da Silva, der tidligere har spillet for Brøndby, har kontrakt med FCN frem til sommeren 2019.