Medie: Tidligere Brøndby-spiller suspenderet efter bytur

Patrick Da Silva er blevet suspenderet i FC Nordsjælland. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

Ifølge Ekstra Bladet har FC Nordsjælland suspenderet Patrick da Silva på grund af en bytur i weekenden.

Patrick da Silva startede inde for FC Nordsjælland i fredagens 1-2-nederlag ude til Lyngby i Superligaen.

Men op til tirsdagens hjemmekamp mod Sønderjyske har FCN udeladt Patrick da Silva fra fodboldtruppen.

Ifølge Ekstra Bladet er årsagen, at den 22-årige kantspiller var en tur i byen i weekenden og efterfølgende er blevet suspenderet.

FCN-sportschef Carsten V. Jensen bekræfter over for Ekstra Bladet, at der har været en episode med Patrick da Silva.

- Det stemmer, at der har været en situation i weekenden, som ikke lever op til de forventninger, vi har til vores spillere.

- Vi vil håndtere det internt og har ikke yderligere at sige, siger Carsten V. Jensen til Ekstra Bladet.

Patrick da Silva, der tidligere har spillet for Brøndby, har kontrakt med FCN frem til sommeren 2019.