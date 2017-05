Schmeichel modtager stor hæder i Leicester

Kasper Schmeichel er årets spiller i Leicester City Football Club. Her ses han sammen med anfører Wes Morgan. Foto: Carl Recine / Scanpix Denmark

Kasper Schmeichel modtog aftenens hovedpriser, da Leicester-spillerne var til awardshow mandag aften.

For anden gang i karrieren er Kasper Schmeichel blevet hædret af både fans og holdkammerater i Leicester City Football Club.

Landsholdsmålmanden blev mandag kåret som årets spiller i klubben, både af fansene og medspillerne. Dermed gik Schmeichel fra den interne awardaften med de to hovedpriser.

- Jeg er overvældet. Jeg er meget stolt, fordi der er så mange værdige konkurrenter til at modtage prisen, siger Kasper Schmeichel til Leicesters hjemmeside.

Efter sæsonen 2011/2012 blev Schmeichel også kåret som årets spiller af både fans og holdkammerater. Det var efter hans første sæson i klubben, hvor holdet spillede i den næstbedste række.

Siden da har Leicester kæmpet sig til oprykning, mesterskab og dermed deltagelse i Champions League i denne sæson. Især i de europæiske kampe har Schmeichels præstationer været afgørende for klubbens succes i debutsæsonen i Europas fornemmeste turnering.

Eksempelvis holdt han målet rent i de fire første kampe, og i 1/8-finalerne reddede han hele to straffespark i kampene mod Sevilla.

Her redder Schmeichel straffesparket på hjemmebane mod Sevilla. Foto: Carl Recine / Scanpix Denmark

- Jeg er virkelig taknemmelig for fansenes støtte. Vi har været igennem både op- og nedture igennem sæsonerne, med nederlag i play off-kampene, nedrykningsfare i Premier League og så mesterskabet.

- Det har været vigtigt for os at have fansenes opbakning hele vejen igennem, lyder det Schmeichel.

Efter sidste sæsons overraskende mesterskab lå Leicester på et tidspunkt og kæmpede for at blive i Premier League. Efter en fyring af manager Claudio Ranieri har Kasper Schmeicel og holdkammeraterne kæmpet sig op på 11.-pladsen med to kampe tilbage.

Alle vinderne ved Leicesters prisfest

Årets mål: Danny Drinkwater mod Liverpool

Årets præstation: Leciester – Sevilla, 2-0, Champions League

Årets unge spiller: Wilfred Ndidi

Årets spiller fra udviklingsholdet: Harvey Barnes

Årets akademispiller: Alex Pescanu