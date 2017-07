Brøndby kickstarter EL-kampagne med hjemmesejr

Debutanten Kasper Fisker scorede til 2-0. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

Brøndby indledte sæsonen med en 2-0-sejr hjemme over finsk hold i kvalifikationen til Europa League.

Brøndby hentede en 2-0-sejr hjemme over finske Vaasa, da sæsonen blev sparket i gang torsdag med et opgør i kvalifikationen til Europa League.

Kampen var den første mod finnerne i anden kvalifikationsrunde, og Brøndby tager dermed to scoringer med til returopgøret om en uge.

Brøndby kunne have sikret sig et større udbytte, men måtte nøjes med to mål i første halvleg, mens spillet faldt i kvalitet i de sidste 45 minutter.

Efter 16 minutter fik Brøndby hul på bylden.

Hany Mukhtar fandt smart Teemu Pukki, og finnen afsluttede særdeles sikkert og fladt og bragte Brøndby foran 1-0.

Der var debut til Kasper Fisker, som Brøndby har hentet i Randers FC før den kommende sæson, og efter 28 minutter leverede nyerhvervelsen varen.

Pukki fik smart vippede bolden videre til Fisker, der resolut bankede til den fra kanten af det finske straffesparksfelt, og bolden gik i mål til 2-0.

Der blev ikke scoret yderligere i første halvleg, og Brøndby gik derfor til pause med en ganske komfortabel føring.

Det første kvarter af anden halvleg var uden scoringer, og efter en times spil havde Brøndby ikke skiftet ud endnu med tanke på, at der skal spilles superligafodbold i den kommende weekend.

Efter 64 minutter blev Kamil Wilczek så sparret og erstattet med Besar Halimi.

Frederik Rønnow blev testet for første gang med 20 minutter igen, da Juha Hakola pludselig var igennem, men Brøndby-keeperen fik reddet forsøget med en fodparade.

Pukki blev sparret, og ind kom tjekkiske Jan Kliment, og Brøndby pressede på for en tredje scoring.

Kasper Fisker takkede af og lod sig erstatte af Zsolt Kalmár, og det lykkedes ikke Brøndby at presse sig til yderligere scoringer, blandt andet fordi tempoet faldt gevaldigt i anden halvleg.

Der trækkes lod til tredje kvalifikationsrunde fredag, og derefter venter også en playoffrunde, før man kender holdene, der skal i gruppespillet.

Her er 16 hold automatisk kvalificeret, og de får følgeskab af 22 playoff-vindere.

Brøndby spiller første kamp i den nye sæson i Alka Superligaen søndag, hvor FC Midtjylland kommer på besøg.

Brøndby spiller returopgør i Finland 20. juli.