Nedslående melding: Ung Ajax-spiller er blevet hjerneskadet

Abdelhak Nouri bliver behandlet, mens Lasse Schöne og andre Ajax-spillere ser til. Foto: Getty Images

Den 20-årige Ajax-spiller Abdelhak Nouri har fået konstateret alvorlige og varige hjerneskader, meddeler klubben.

Torsdag har den hollandske fodboldklub Ajax modtaget en sørgelig besked om midtbanespilleren Abdelhak Nouris tilstand.

En stor del af den unge hollænders hjerne er sat ud af funktion, og sandsynligheden for at genoprette disse centrale hjernefunktioner er meget lille, lyder det fra klubben.

- Det skyldes højst sandsynligt for lidt tilførsel af ilt til hjernen, efter at han blev utilpas under kampen mellem Ajax og Werder Bremen, skriver Ajax på sin hjemmeside og fortsætter:

- Lægerne har frigivet ham til transport, og det forventes, at Nouri snart bliver flyttet til et hospital i Amsterdam for yderligere behandling.

20-årige Nouri faldt om under lørdagens træningskamp mod det tyske Bundesligahold på grund af uregelmæssigt hjerteslag - eller hjertearytmi i lægesprog.

Efter kollapset i det 70. minut blev han genoplivet og fløjet på hospitalet i østrigske Innsbruck. Ifølge Ajax var hans tilstand stabil, og han havde puls. Han har siden ligget i kunstig koma.

Mandag kom nyheden om, at Nouris hjerte ikke havde taget skade som følge af kollapset, og meldingen tirsdag gik på, at de foreløbige prøver viste, at hans hjerne heller ikke havde taget skade.

Det har nu vist sig ikke at holde stik.

- Det er den værst tænkelige besked. Det er frygteligt, lyder det fra Ajax' administrerende direktør og tidligere fodboldmålmand, Edwin van der Sar.

- Vi føler enormt med hans forældre, hans søskende og andre, der står ham nær. For dem kan denne lidelse ikke beskrives. Det er også et hårdt slag for Ajax, selv om vi vidste, at det var et muligt scenarie.

Mens Abdelhak Nouri modtog behandling på banen, fik tilskuerne besked på at forlade stadion, og kampen blev aflyst ved stillingen 2-1 til Werder Bremen.

Nouri blev sidste sommer rykket op i Ajax' førsteholdstrup og spillede i sidste sæson 15 kampe for klubbens førstehold.

Varme tanker til Nouri

På de sociale medier sender det hollandske fodboldforbund, hollandske klubber og Werder Bremen samt hollandske fodboldpersonligheder og holdkammerater i Ajax deres varmeste tanker til Nouri og hans familie.

Søndag lagde den danske Ajax-spiller Lasse Schöne dette billede op på sin Instagramprofil med teksten:

- Forbliv stærk, min ven. Vores tanker er med dig og din familie, skrev landsholdsspilleren.