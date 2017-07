AC Horsens besejrer AGF i Superliga-premieren

Bubacarr Sanneh scorede for AC Horsens i Aarhus. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Med en sejr på 2-1 over AGF tog Horsens på udebane den første sejr i den nye Alka Superligasæson.

Fredag var der igen fodbold fra Alka Superligaen på programmet.

Premierekampen stod mellem hjemmeholdet AGF og AC Horsens, og her var det udeholdet fra Horsens, der kunne rejse hjem med en sejr på 2-1.

Horsens pressede bedst på fra kampens indledning, og efter 17 minutter udløste det store pres kampens første scoring.

Horsens' lange spydspids Kjartann Finnbogason slap fri på højrekanten, hvorfra han sendte en hård og flad bold ind i fødderne på midterforsvareren Bubacarr Sanneh, der havde sneget sig med frem.

Få meter fra stregen var det ingen sag for Sanneh at sende bolden i nettet til 1-0. Et mål, der sendte hele Horsens-bænken i ekstase med cheftræner Bo Henriksen i front.

Blot tre minutter senere øgede Horsens føringen til 2-0. Joseph Mensah satte egenhændigt først Jakob Ankersen og derefter Jens Stage i højresiden og satte herefter retning mod mål.

Få meter fra feltet tog han et træk ind i banen og sendte herefter bolden utageligt op i det fjerneste målhjørne.

Efter 31 minutter havde AGF's cheftræner, Glen Riddersholm, set nok fra sit rystede hold og skiftede prompte Kasper Junker og Björn Daníel Sverrisson ud og sendte Tobias Sana og Daniel A. Pedersen på banen.

Og chokeffekt var der nok af. Ét minut senere lå bolden i nettet til stillingen 2-1.

Jakob Ankersen fandt Mustafa Amini på midten, som køligt sendte den videre til Martin Spelmann. Fra tæt hold fik den normalt uskarpe midtbanekriger flot lagt bolden ind i det lange hjørne og reduceret til 2-1.

Anden halvleg blev en noget mere afdæmpet affære - dog med AGF som det klart mest aktive hold. Men trods det store spilovertag havde hjemmeholdet svært ved at kreere oplagte målchancer.

Efter 74 minutter spillede AGF sit sidste offensive kort i form af den kun 16-årige debutant Magnus Kaastrup.

Indskiftningen fik dog ikke den store betydning for kampen. De defensivt stærke spillere fra Horsens formåede at afværge presset og hev med hårdt arbejde 2-1-sejren i land.