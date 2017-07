City henter Tottenham-back for knap en halv milliard

Kyle Walker i aktion for Tottenham. Foto: IKIMAGES / Scanpix Denmark

Manchester City køber den engelske landsholdsback Kyle Walker, der skifter fra Tottenham på en femårig aftale.

Den engelske fodboldklub Manchester City har haft den helt store tegnebog fremme for at sikre sig Tottenham-spilleren Kyle Walker.

Afhængigt af en række klausuler kan Manchester City således ende med at betale omkring 450 millioner kroner for højrebacken.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

I så fald vil Kyle Walker overgå Chelseas forsvarsspiller David Luiz og blive den dyreste forsvarsspiller nogensinde. Walker vil også slå Raheem Sterlings rekord for dyreste engelske spiller nogensinde.

Den 27-årige engelske landsholdsspiller har underskrevet en femårig kontrakt med manager Pep Guardiolas City-mandskab.

- Jeg er meget glad for at skrive under med City, og jeg kan ikke vente med at komme i gang, siger Kyle Walker ifølge AFP.

- Pep Guardiola er en af de mest respekterede managere i verden, og jeg føler, at han kan hjælpe mig med at hæve mit niveau, siger Walker.

I løbet af sommeren har City blandt andre sagt farvel til de rutinerede backer Pablo Zabaleta, Gaël Clichy og Bacary Sagna.

Selv om Kyle Walker har spillet adskillige landskampe for England og betragtes som en af de bedste backer i Premier League har han haft problemer i Tottenham.

Derfor var det også ventet, at Walker kunne stå foran et skifte.