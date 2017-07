Lodtrækning til Champions League: FCK kan ende i nordisk brag

FC København kan ende i et nordisk brag mod Malmö FF. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

FC København kan møde de svenske mestre, hvis begge hold spiller sig videre fra anden runde i Champions League-kvalifikationen.

Der venter de danske mestre fra FC København enten svensk eller makedonsk modstand i tredje runde af kvalifikationen til Champions League, hvis den danske klub spiller sig videre.

Her kan københavnerklubben nemlig møde vores skånske venner fra Malmø eller de makedonske mestre fra FK Vardar. Det står klar efter dagens lodtrækning i den schweiziske by Nyon.

Lodtrækningen til tredje runde. Foto: UEFA.com

Der kan altså vente et skandinavisk topbrag mellem de danske og svenske mestre.

At FC København kommer til at møde Malmø eller Vardar afhænger af, at klubben først spiller sig helt forbi slovakiske Zilina i anden runde, hvor returopgøret mangler.

De danske mestre har dog gode kort på hånden til at booke plads i tredje kvalifikationsrunde efter at have vundet første opgør i Slovakiet med 3-1.

Derudover kræver det også, at Malmø spiller sig videre. Den første kamp i Sverige endte 1-1, så lige nu står makedonerne i den bedste position til at tage pladsen videre.

Der spilles returopgør i Telia Parken onsdag den 19. juli, og herefter spilles næste runde 25.-26. juli og 1.-2. august. FC København har hjemmekamp først i tredje kvalifikationsrunde.

Efter tredje runde mangler playoffrunden, før billetten til de fine pladser i Champions League-gruppespillet kan bookes. I så fald vil det være andet år i træk, at FC København spiller sig i Champions League-gruppespillet.

Sidste sæson blev til en tredjeplads i gruppespillet og et efterfølgende exit i ottendedelsfinalen i Europa League til Ajax Amsterdam.