Chelsea henter fransk midtbaneprofil i Monaco

Tiemoue Bakayoko Foto: PASCAL GUYOT / Scanpix Denmark

De engelske Premier League-mestre fra Chelsea har købt Tiemoue Bakayoko, der skifter fra Monaco.

Den engelske fodboldklub Chelsea har forstærket sin trup med den franske midtbaneprofil Tiemoue Bakayoko, der skifter fra Monaco.

22-årige Bakayoko har underskrevet en femårig kontrakt med de forsvarende engelske mestre. Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

- Jeg er rigtig glad for at være her og for at blive en del af det her fantastiske hold. Det var naturligt for mig at underskrive kontrakt med klubben, fordi det er en klub, jeg elskede, da jeg var barn, siger Bakayoko.

- Nu ser jeg frem til at udvikle mig under holdets dygtige manager sammen med alle mine fantastiske holdkammerater, lyder det fra nyindkøbet.

Ifølge engelske medier har Chelsea betalt knap 350 millioner kroner for midtbanespilleren.

Bakayoko var en del af det franske Monaco-mandskab, der sidste sæson imponerede store dele af Fodboldeuropa og også vandt det franske mesterskab.

Han har længe været kædet sammen med et skifte til Chelsea, hvor han blandt andre bliver holdkammerat med landsmanden N'Golo Kanté. De to har spillet sammen på det franske landshold, hvor Bakayoko for nylig fik debut.

Bakayoko får trøjenummer 14 i Chelsea.